Calcio, Promozione: l’Alghero piega anche il Bonorva

ALGHERO – L’Alghero fa valere il fattore campo e conquista tre punti pesantissimi nella 17ª giornata di

campionato, superando il Bonorva per 2-1 in una sfida equilibrata e ricca di episodi.

La gara inizia puntuale alle 15.00, con le due squadre attente e ordinate: nei primi minuti non

si registrano occasioni clamorose, ma entrambe provano a costruire gioco. Il match si sblocca

al 19’: punizione laterale di Barboza che calcia direttamente verso la porta, Mannoni tenta

l’intervento ma il pallone termina in rete per l’1-0 giallorosso.

Il Bonorva prova a reagire: al 23’ Samuele Pinna tenta la sterzata in area ma scivola al

momento decisivo. Al 33’ Madeddu ci prova dalla distanza senza inquadrare la porta, mentre

al 38’ è ancora Pinna a rendersi pericoloso, con un tiro che esce di poco. Al 43’ arriva

l’occasione più nitida per gli ospiti: Saba serve Madeddu sulla destra, cross in mezzo e

deviazione ravvicinata che termina alta. Si va al riposo sull’1-0 per l’Alghero.

Nella ripresa il Bonorva entra con maggiore determinazione. Al 51’ Saba prende iniziativa

personale e conclude sul primo palo, sfiorando il pareggio. Due minuti dopo arriva il calcio di

rigore per gli ospiti: fallo su Saba e Madeddu dal dischetto spiazza Piga per l’1-1.

La reazione dell’Alghero è immediata. Al 61’ Paolo Pinna affonda sulla fascia e serve Puttolu,

che con una serie di dribbling entra in area e subisce fallo: è rigore. Dal dischetto Barboza è

glaciale, spiazza Mannoni e firma la doppietta personale che vale il 2-1.

Nel finale il match resta vivo: l’Alghero sfiora il tris con Marras, fermato da Mannoni, mentre il

Bonorva prova fino all’ultimo a riequilibrare la gara. Al 92’ brivido per i giallorossi con

Roccuzzo che colpisce la traversa con un destro potente in area.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: al “Pino Cuccureddu” termina 2-1.

L’Alghero conquista un’altra vittoria di carattere, trascinato dalla doppietta di Barboza, e

consolida il suo cammino in campionato.

TABELLINO ALGHERO-BONORVA 2-1 ALGHERO: Piga, Baraye, Fadda, A. Pinna, Marcangeli,

Barboza, P. Pinna, Roccuzzo, Mula, Puttolu, Scognamillo. In panchina: Carta, Nieddu, Mereu,

Martinelli, Virdis, Marras A., Cossu, Chessa, Daga. Allenatore: Mauro Giorico. BONORVA: Mannoni,

Sanna, Jara, Cordoba, Zappareddu, Pinna, Saba, Madeddu, Camara, Caddeo, Soro. In panchina: El

Marrakchi, Gutierrez, Chelo, Vassallo, F. Sanna, Silanos, Spanu, Matassa, Cocco. Allenatore:

Michele Pulina ARBITRO: Nicolò Fronteddu di Nuoro. RETI: Barboza (ALG), Madeddu (BON),

Barboza (ALG).