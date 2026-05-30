E’ ufficiale: nasce Base Popolare. Fois dentro, Bamonti e Martinelli quasi

ALGHERO – Come anticipato da Algheronews [leggi], “Base Popolare” mette radici in Sardegna. Giulio Steri, già onorevole dell’Udc, sarà il Commissario regionale, mentre, si registrano significative adesioni nella prima fase come Capelli, Fois, Murru e Fadda che saranno tra i riferimenti territoriali.

In attesa della convocazione del Congresso regionale, il Segretario nazionale Giuseppe De Mita (già deputato Udc e nipote dello storico leader della Dc ha affidato a Giulio Steri il ruolo di Commissario regionale, con il compito di “guidare il lavoro di radicamento, coordinamento e strutturazione della presenza del partito nell’isola. Si tratta di un passaggio importante all’interno di un percorso già avviato, che ha visto la partecipazione sarda al Congresso nazionale e l’ingresso, tra gli altri, di Roberto Capelli nella Direzione nazionale del movimento”.

Accanto alla definizione dell’assetto organizzativo regionale, cresce anche il dato politico delle adesioni: “sono già numerosi i tesserati della prima ora. Diversi amministratori locali hanno inoltre manifestato l’intenzione di aderire formalmente. Tra questi si segnalano anche diverse giovani esperienze, chiamate a portare energia, idee e prospettiva a una proposta che punta a radicarsi nei territori e a parlare ai cittadini fuori dagli schemi logori della politica di sempre”.

Tra le adesioni più significative, come anticipato da Algheronews [leggi], figurano quelle di Pietrino Fois, già Consigliere regionale e Assessore regionale sempre di area di Centrodestra, che in particolare rappresenterà la voce del Nord Sardegna; quella dell’imprenditore Mario Murru per l’Ogliastra; e quella di Marco Fadda per il Campidano.

“L’obiettivo dichiarato è dare forma, anche in Sardegna, a un’esperienza politica nuova ma profondamente radicata, capace di tenere insieme visione generale e presenza territoriale, rifiutando tanto i personalismi quanto le costruzioni dall’alto. Gli iscritti, i simpatizzanti e quanti in questa prima fase hanno guardato con interesse al progetto si ritroveranno a breve per dare corpo e anima a questa nuova esperienza politica radicata, costruendone insieme organizzazione, presenza e proposta. “C’è bisogno di una politica seria, credibile, radicata, capace di partire dai territori e dalla realtà concreta delle persone. La Sardegna può dare un contributo importante a questo progetto”, dichiara Giulio Steri.

Ad Alghero gli occhi sono puntati sui consiglieri comunali riferibili al gruppo centrista che, tramite la “gamba” degli ex-riformatori, ha contribuito in maniera decisiva a far vincere le elezioni al Sindaco Cacciotto, anche se, da tempo, si registra qualche fibrillazione finalizzata anche ad alcune difficoltà amministrative e alla volontà di dare nuovo impulso a Porta Terra, anche tramite l’anelato “rimpasto”. Passaggio che sarebbe gradito, e atteso, anche da porzioni del Partito Democratico e non solo. Resta il fatto che, con questo passaggio in Base Popolare, sarà interessante e anche derimente comprendere i consiglieri comunali che aderiranno al progetto di Steri e De Mita: Bamonti pare certo, Martinelli, salvo sorprese, pure. Loi e Piras? Difficile, vista la loro (perpetrata) vicinanza a Maria Grazia Salaris e dunque all’area più adiacente al Sindaco.

Nella foto il gruppo consigliare di Noi Riformiamo Alghero composto (per adesso) da Martinelli, Bamonti, Piras e Loi