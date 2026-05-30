Il Centrodestra alla Todde: “Metta subito i soldi per non far scappare Ryanair”

ALGHERO – “La nostra proposta è mirata a difendere il benessere dei sardi per creare sviluppo, far crescere l’economia e dare una risposta concreta al mondo del turismo che è fatta di tanti grandi e piccoli imprenditori che mirano alla crescita della nostra isola”. Con queste parole il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia apre la conferenza stampa di questa mattina organizzata da tutti i capigruppo della minoranza in consiglio regionale. “Siamo molto preoccupati per questo lassismo e menefreghismo da parte della giunta regionale e chiediamo che tutte le compagnie low cost possano trovare in Cagliari quell’hub per poter garantire la vera continuità territoriale ai sardi ma sopratutto i collegamenti con il resto del mondo”. Le parole di Stefano Schirru, Alleanza Sardegna, incalzano i toni della conferenza e richiamano l’assessore Manca a una riflessione attenta sulle ultime decisioni prese in atto. “Ciò che sentiamo ogni giorno è la politica “del dire”, noi lavoriamo per la politica “del fare”, e questa scelta insensata della giunta di non abolire le addizionali comunali nei trasporti aerei, ci farà perdere oltre un miliardo di entrate”. Gianni Chessa, Forza italia, si accoda al clamore dei colleghi per la bocciatura della proposta di legge di Truzzu sena capirne le reali motivazioni. “L’errore più grande è scambiare questa misura con una diretta trattativa con Ryanair. Si tratta di stanziare 32 milioni per abbattere le tasse a favore di tutti i vettori per potenziare i collegamenti da e per la Sardegna; in una finanziaria di oltre 11 miliardi si deve scegliere di investire solo 32 milioni per potenziare le rotte con la garanzia di un vettore che garantirebbe tutta una serie di investimenti nell’isola”. Umberto Ticca, Riformatori, sottolinea l’importanza di lavorare con una visione strategica per il futuro dell’isola e evidenzia la predisposizione a rivedere la proposta di legge a fronte di un abbattimento dell’addizionale anche solo per il periodo invernale almeno in una prima fase progettuale. “La giunta Todde è un vero e proprio caso psichiatrico, ma i sardi non devono pagare le scelte catastrofiche di una maggioranza che manca totalmente di una visione strategica per l’isola”. Non usa mezzi termini Stefano Tunis, Sardegna al Centro 2020, sottolineando l’importanza della mobilità dei sardi che va ben oltre la continuità degli italiani. Aver bocciato la proposta di legge di abbattere l’addizionale comunale per tutte le compagnie aeree porterebbe un indotto economico all’isola incalcolabile, ed in prospettiva futura, un incremento del volano economico senza eguali, ma a quanto pare, durante questa semplice lezione elementare, l’assessore Barbara Manca e la presidente Todde erano come sempre assenti non giustificati.