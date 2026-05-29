Le nuove sfide della pneumologia: esperti a confronto ad Alghero

ALGHERO – Il 29 e 30 maggio 2026, all’Hotel Catalunya di Alghero, si terrà il congresso medico “The New Challenges of Pulmonology” (Le nuove sfide della pneumologia). L’evento, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Piero Pirina e del Prof. Alessandro G. Fois dell’Università degli Studi di Sassari – AOU Sassari, riunirà esperti nazionali e internazionali per approfondire l’evoluzione delle patologie respiratorie croniche e le prospettive più innovative della disciplina. Le malattie respiratorie croniche rappresentano una delle principali sfide per la salute pubblica. Secondo la World Health Organization, l’asma ha interessato circa 363 milioni di persone nel 2023, mentre la BPCO continua a figurare tra le principali cause di mortalità a livello globale. In questo scenario, l’invecchiamento della popolazione rende sempre più urgente investire in diagnosi precoce, prevenzione e modelli di presa in carico territoriali, integrati e sostenibili. Il congresso sarà articolato in cinque sessioni specialistiche, ognuna dedicata a temi di grande rilevanza e in rapida evoluzione nel campo della pneumologia contemporanea. La prima sessione si concentrerà su asma bronchiale, BPCO e bronchiectasie, esaminando le basi infiammatorie di queste patologie per un uso ponderato delle terapie inalatorie triple e delle terapie biologiche. La seconda sessione esplorerà la pneumologia interventistica e l’evoluzione tecnologica, coprendo l’avanzamento dell’ecoendoscopia bronchiale (EBUS-TBNA) per la stadiazione del mediastino, con l’obiettivo di sviluppare terapie target e personalizzate per i pazienti oncologici polmonari, fino alla nuova frontiera della broncoscopia robotica per la diagnosi dei noduli polmonari. La terza sessione sarà dedicata all’oncologia polmonare e alla chirurgia toracica, con un’analisi delle tecniche di chirurgia tracheale e dell’approccio anestesiologico. Infine, le malattie rare e le interstiziopatie polmonari saranno al centro dell’ultima sessione, con approfondimenti sulle nuove classificazioni, l’evoluzione delle terapie per l’IPF e il PPF, e il deficit di alfa-1-antitripsina. Non solo medicina: la prima giornata di lavori si è aperta con un momento di grande respiro culturale. Dopo i saluti delle autorità, il Prof. Francesco Buranelli, già Direttore dei Musei Vaticani, terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Giulia Farnese’s unveiled mystery” (Il mistero svelato di Giulia Farnese).