Gli studenti dell’Alberghiero di Alghero al salone del libro di Torino

ALGHERO – Si è concluso con grande entusiasmo il progetto “Adotta uno scrittore, una scrittrice”, che ha coinvolto gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia dell’Istituto nella fase finale del percorso culturale culminato con la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno degli appuntamenti più importanti dedicati al mondo della cultura e dell’editoria. L’iniziativa si è conclusa con la trasferta a Torino e la visita a poli museali di eccellenza. Il giorno lunedì 18 maggio, presso la Sala Azzurra del Lingotto Fiere, gli studenti delle classi quinte hanno preso parte all’evento di restituzione finale sul palco principale, alla presenza della scrittrice “adottata” Licia Troisi. Il progetto ha preso il via a ottobre con la presentazione della candidatura, seguita dalla comunicazione di accettazione a novembre e dall’assegnazione dell’autore adottato a gennaio. La fase operativa è entrata nel vivo a marzo presso la biblioteca della Casa Circondariale di Alghero, dove si sono svolti i tre incontri con l’autrice Licia Troisi durante i quali la scrittrice ha tenuto laboratori di lettura e scrittura creativa, offrendo preziose occasioni di confronto, riflessione e condivisione. Durante l’incontro al Salone del Libro, i ragazzi e le ragazze hanno esposto le loro riflessioni personali, distinguendosi per partecipazione, maturità e grandi capacità comunicative. Il momento dell’incontro a Torino ha rappresentato il coronamento di un percorso di crescita umana e culturale di alto profilo, capace di unire realtà scolastiche diverse sotto il segno della letteratura. Oltre agli impegni legati al Salone del Libro, il viaggio di istruzione ha previsto due tappe fondamentali per la formazione dei ragazzi: una visita guidata al Museo Egizio incentrata sugli antichi mestieri nell’Egitto dei Faraoni, permettendo un approfondimento storico-antropologico su un arco temporale di 5000 anni, e un’esperienza immersiva e multisensoriale al Museo Lavazza. Grazie allo storytelling curato da Alessandro Baricco, gli studenti hanno approfondito la filiera del caffè e la storia dell’azienda, integrando competenze tecniche legate al loro indirizzo di studi con innovazioni tecnologiche e interattive. Nel corso del viaggio, gli studenti si sono distinti per impegno, correttezza, curiosità e spirito di collaborazione, dimostrando maturità e grande capacità di partecipazione. Il comportamento responsabile e l’interesse mostrato durante tutte le attività hanno contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa che è stata possibile grazie al supporto dell’Amministrazione e dei docenti accompagnatori, prof.sse Angela Vaudo e Vera Pirino. Si rivolge un ringraziamento particolare al Dirigente Scolastico, per aver promosso e sostenuto questa straordinaria opportunità formativa; al Comune di Alghero, per il generoso contributo economico che ha reso possibile la partecipazione di un numero così cospicuo di studenti, abbattendo le barriere logistiche della trasferta.