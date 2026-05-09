Il Forte si fa bello in vista anche degli eventi dell’Ente de Carolis

ALGHERO – Restlying e pulizie nel Forte della Maddalena. Dopo la fine dei lavori di riqualificazione di una parte dello storico e prezioso spazio, tramite un progetto dell’Amministrazione Conoci tramite fondi Pnrr, l’attuale governo cittadino è intervenuto per ridare dignità ad un luogo che ha tanto da raccontare e soprattutto da offrire in termini turistici e di bellezza.

Il personale delle manutenzioni del Comune di Alghero ha operato per tagliare le erbacce e migliorare l’estetica dell’intera area, compresa la porzione non visitabile che, prima o poi, però, dovrebbe essere massa a disposizione di residenti e turisti.

Interventi che è chiaro derivano anche dalla scelta di ospitare gli appuntamenti dell’Ente de Carolis: Elisir d’amore di Gaetano Donizetti (3 e 5 luglio) e Pagliacci (17-19 luglio) di Ruggero Leoncavallo. Due appuntamenti di grande rilevanza culturale e artistica che fanno parte di quello che lo stesso ente ha chiamato “Alghero Festival”. Ma non solo, ovviamente questo sito, così come numerosi altri, rientrano nell’offerta del programma di “Monumenti Aperti”.