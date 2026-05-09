“Alghero sempre più colonia di Sassari”

ALGHERO – Il capogruppo di Forza Italia Marco Tedde interviene sulla decima edizione della Sagra della Fragola di Sa Segada, in programma il 9 e 10 maggio, evidenziando il valore della manifestazione per l’economia agricola e per la promozione del territorio della Nurra e di Alghero.

“La Sagra della Fragola rappresenta un appuntamento di grande rilievo per il territorio algherese e per tutta la Nurra. La produzione delle fragole di Sa Segada costituisce un’eccellenza agroalimentare che contribuisce ad arricchire l’economia locale, a valorizzare il lavoro delle prestigiose imprese agricole algheresi e a promuovere l’immagine del nostro territorio anche sotto il profilo turistico ed enogastronomico. Per questo motivo ogni iniziativa capace di sostenere e valorizzare questa produzione merita attenzione e sostegno istituzionale”.

“Proprio per questo – prosegue Tedde – appare del tutto bizzarra e incomprensibile la scelta di coinvolgere esclusivamente l’Istituto Alberghiero di Sassari, escludendo invece l’istituto alberghiero di Alghero, che rappresenta la scuola del territorio nel quale queste fragole vengono prodotte e valorizzate”.

“Una decisione errata e priva di logica, anche perché una manifestazione di questo livello dovrebbe coinvolgere pienamente la città metropolitana e quindi, quanto meno, tutti gli istituti alberghieri del territorio. L’esclusione del glorioso Istituto Alberghiero di Alghero appare ancora più grave se si considera il momento delicato che la scuola sta attraversando, tra difficoltà operative e criticità legate alle iscrizioni. Proprio per questo l’istituto deve essere sostenuto, aiutato e valorizzato, non certo ignorato”.

“Escludere l’Alberghiero di Alghero – conclude l’esponente di Forza Italia – è un atto sbagliato, indice di scarsa avvedutezza e di incapacità dell’amministrazione di operare e vigilare nel reale interesse del territorio amministrato. Forza Italia ritiene che si sia consumata un’ingiustizia che può e deve essere riparata in tempi rapidissimi. Non è corretto ed è controproducente per la Città metropolitana che Alghero venga trattata come una colonia del comune di Sassari: invitate il glorioso Istituto Alberghiero di Alghero!”