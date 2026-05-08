1,4 milioni, Marinaro: “Al via la riqualificazione di 20 strade cittadine”

Alghero, 28 maggio 2026 – In via di definizione la procedura negoziata di gara per l’affidamento dell’appalto di bitumazione delle strade cittadine. Disponibili oltre 1.400.000,00 di euro ricavate da fondi di bilancio e da finanziamenti Ras per riqualificare una consistente porzione delle sedi stradali in stato di degrado sulle quali l’Amministrazione ha in programma di intervenire.

Sono oltre venti le strade cittadine interessate dai lavori di manutenzione straordinaria, con un affidamento che verrà determinato lunedì prossimo, 11 maggio, al termine delle operazioni di verifica delle offerte economiche pervenute alla Centrale Unica di Committenza del Comune. Dopo la fase di verifica dei requisiti, entro la prossima settimana si potrà già procedere con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. Si tratta di un procedimento che ha registrato l’introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Più specificatamente saranno interessate quelle sedi viabili che, sulla base delle indicazione e delle esigenze poste in essere dall’Amministrazione, costituiscono situazione di maggior criticità e degrado, nonché quelle soggette ad importanti volumi di traffico veicolare. “Siamo pienamente consapevoli dell’attesa e delle legittime aspettative dei cittadini rispetto al rifacimento delle strade”, commenta il Sindaco Raimondo Cacciotto, “così come condividiamo la necessità di intervenire in modo concreto e diffuso sulla viabilità urbana. I tempi attualmente in corso sono legati esclusivamente agli adempimenti tecnici previsti dalla normativa e, pur comportando un lieve slittamento, non compromettono in alcun modo il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo posti”. Dal centro alle periferie, a Fertilia, le opere di manutenzione straordinaria contano su interventi nelle sedi di molti degli assi viari principali e secondari. “L’esigenza dell’Amministrazione – fa sapere l’Assessore Marinaro – è quella di una riqualificazione generale e di messa in sicurezza di gran parte delle vie, con la priorità che si concentrerà per interventi manutentivi in segmenti in cui le strade riscontrano particolari degradi dovuti alla presenza di buche avvallamenti o cedimenti”