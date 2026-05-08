Il Parco di Porto Conte col Palio di Sant Joan, proposte del consigliere Luca Pais

ALGHERO – Il Parco di Porto Conte riafferma la sua missione: essere un’istituzione di tutti e per tutti. Sabato scorso, in occasione della consegna degli stendardi agli armatori per il Palio di San Giovanni di Vela Latina, Luca Pais, componente del Consiglio Direttivo dell’Ente, è intervenuto per tracciare il percorso di collaborazione che lega il Parco alla città, alle sue Borgate e ai suoi Quartieri.

Portando i saluti del Presidente Emiliano Orrù e della collega Francesca Carta, Pais ha ribadito la visione avviata dall’insediamento nell’ottobre 2024: “Il Parco è della città. Siamo qui per abbattere ogni distanza e sostenere la condivisione. Il patrocinio ai Fuochi di San Giovanni e al Palio testimonia la volontà di essere parte integrante del tessuto sociale algherese.”

Un momento chiave di questa sinergia sarà la veleggiata del 23 maggio. Le imbarcazioni a vela latina, orgoglio dei quartieri e delle borgate, partiranno dal porto di Alghero per attraversare la Baia di Porto Conte e l’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana. L’approdo al porticciolo del Tramariglio e il successivo incontro a Casa Gioiosa rappresenteranno l’unione ideale tra la storia del mare e la tutela dell’ambiente.

A margine dell’intervento, Luca Pais ha lanciato due proposte che guardano a un Palio sempre più solidale: La bandiera della condivisione. L’idea di coinvolgere l’Istituto Artistico in un concorso per creare un unico vessillo che raccolga tutti i colori che vengono annualmente abbinati ai quartieri e alle borgate. Una bandiera dell’unione che rappresenti l’intera Alghero. Un Palio senza barriere. In sinergia con i progetti di inclusione sociale dell’Accademia Italiana della Vela Latina, sostenuti dalla ASL di Sassari, dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alghero e da realtà del terzo settore, la proposta è di portare in gara, già dal prossimo anno, un equipaggio composto da ragazzi speciali.

“Vorrei che la bandiera della condivisione diventi la maglietta di un nuovo equipaggio formato da ragazzi speciali”, ha spiegato Pais. “L’obiettivo è vederli gareggiare alla pari di tutti gli altri, rendendoli protagonisti assoluti del Palio di San Giovanni. Unire la città sotto un unico colore, quello dell’inclusione.”

Luca Pais

Direttivo Parco Naturale Regionale di Porto Conte

Area Marina protetta Capo Caccia-Isola Piana