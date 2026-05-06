Mureddu (presidente del Parco dell’Asinara) nel direttivo di Federparchi

ASINARA – Il Presidente del Parco Nazionale dell’Asinara, Gianluca Mureddu, entra a far parte del Consiglio Direttivo di Federparchi. La nomina, ratificata nel corso dell’Assemblea dei soci svoltasi a Roma, rappresenta un importante riconoscimento per il Parco e per l’intero sistema delle aree protette della Sardegna. “Far parte del Consiglio Direttivo di Federparchi lo considero un onore, una responsabilità e un’opportunità per l’Asinara e, più in generale, per tutte le aree protette della Sardegna”, cosi il presidente Mureddu.
Nel corso dei lavori è stato inoltre presentato il meeting internazionale Europarc sulla 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞, che si terrà proprio all’Asinara dal 25 al 28 maggio, confermando il ruolo del Parco come punto di riferimento per le politiche di sostenibilità e cooperazione a livello europeo.
Federparchi, nata nel 1989 prima ancora della legge quadro sulle aree protette è l’associazione che rappresenta i parchi e le aree protette italiane, supportandone l’azione e coordinando attività condivise a livello nazionale.