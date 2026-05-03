Parte “Naturalmente in Riviera”: appuntamenti nell’area Parco e non solo

ALGHERO – Riparte Naturalmente in Riviera, l’iniziativa firmata Meet Sardinya che, giunta alla sua quinta edizione, si conferma il cuore pulsante all’interno del contenitore “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari. Realizzato in stretta partnership con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, il progetto trasforma l’area protetta in uno spazio di incontro dove musica, archeologia e gusto si fondono in un’offerta turistica di respiro internazionale.

Per questa quinta edizione, il team di Meet Sardinya ha voluto focalizzarsi sulla relazione profonda che si instaura tra chi sceglie di vivere i nostri eventi e lo straordinario scenario che li circonda:

“Per noi, Naturalmente in Riviera non è solo un calendario di appuntamenti, ma l’occasione per creare un dialogo autentico tra l’ospite che ci sceglie e l’ambiente che lo circonda. Immaginiamo ogni evento come un momento di ospitalità diffusa, dove la natura non è solo una cornice, ma una compagna di viaggio. Vogliamo che chi partecipa si senta accolto dal territorio, libero di riscoprirne i ritmi attraverso un concerto in falesia o il tocco dell’argilla tra le mani. Il nostro impegno è far sì che ogni ospite possa sentirsi a casa nella natura, vivendo un’armonia fatta di condivisione, rispetto e bellezza.”

Esperienze Aperte e Sostenibilità

Questa visione si traduce in eventi progettati per essere fruibili da tutti, garantendo un’esperienza profonda e coinvolgente per ogni tipologia di pubblico. Il rispetto per la terra che ci ospita è il presupposto fondamentale: ogni appuntamento è concepito a impatto zero, con allestimenti minimali e una mobilità sostenibile coordinata per preservare l’integrità del Parco.

La stagione parte sabato 9 maggio con Sentieri Musicali: un’esplorazione dei sentieri naturali fino alla falesia di Cala della Barca, per un panorama tra i più spettacolari del mediterraneo, per poi proseguire e godere appieno la natura e la musica acustica del maestro Mauro Uselli, seguita dalla degustazione dei prodotti delle aziende certificate del Parco.

Il programma proseguirà con i format che hanno segnato il successo del progetto: l’Aperitivo Nuragico (21 giugno), rito di sapori primordiali al solstizio d’estate; Vino e Arte in Vigna, con due appuntamenti programmati, la suggestiva Cena in Bianco (22 agosto), flash-mob all’insegna dell’eleganza etica; e i laboratori di archeologia sperimentale Mani nella Storia (27 settembre), dove il legame con l’identità isolana si fa tangibile.

INFO E CALENDARIO EVENTI

Il programma completo di “Naturalmente in Riviera 2026” e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale:

Web: dove è anche possibile iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti.

Email: Il programma completo di “Naturalmente in Riviera 2026” e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale:Web: www.meetsardinia.it/ naturalmente-in-riviera-2026/ dove è anche possibile iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti.Email: sardiniaeventemeeting@gmail. com