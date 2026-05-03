“Alghero, Guardia Medica senza sala d’attesa: grave criticità ad Alghero”

ALGHERO – “Si segnala una situazione di grave criticità presso il servizio di Guardia Medica attualmente operativo in via degli Orti. Numerosi cittadini, tra cui persone anziane e fragili, sono costretti ad attendere all’esterno della struttura, in piedi e senza alcuna copertura o sala d’attesa, esposti alle intemperie e a condizioni climatiche spesso avverse. Tale condizione appare particolarmente preoccupante considerando che gli utenti si rivolgono al servizio in condizioni di salute già compromesse.

È doveroso sottolineare con forza l’elevata professionalità, la dedizione e il senso di responsabilità del personale sanitario in servizio. Medici infermieri e operatori, pur operando in condizioni logistiche difficili, garantiscono assistenza con umanità, competenza e grande attenzione verso i pazienti, attenendosi scrupolosamente alle direttive ricevute. Il loro impegno rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità e merita pieno riconoscimento.

Alla luce di quanto esposto, si chiede un intervento urgente da parte dell’Azienda Sanitaria affinché vengano adottate soluzioni immediate e adeguate, tra cui l’allestimento di una sala d’attesa o di uno spazio coperto, la revisione delle modalità di accesso al servizio, attenzione prioritaria alle persone anziane e vulnerabili.

Garantire condizioni dignitose di accesso alle cure è un dovere imprescindibile e un segno concreto di rispetto verso cittadini e operatori sanitari.

Si auspica un riscontro tempestivo e un intervento concreto per risolvere una situazione che, allo stato attuale, risulta non sostenibile”.

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero.