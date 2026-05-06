Banda delle rapine, altri 2 arresti

SASSARI – Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha chiuso il cerchio sulla banda

specializzata in assalti ai portavalori che ha imperversato nel nuorese, dando esecuzione

a 2 misure cautelari in carcere emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Nuoro su richiesta

della locale Procura della Repubblica. Le odierne misure fanno seguito a quelle eseguite

in data 4 novembre 2025 a carico di 7 componenti dello stesso sodalizio.

Era il 13 marzo 2025 quando, a seguito di un assalto armato ad un portavalori nella

zona di Torpè (NU), che aveva visto i malviventi impossessarsi di una valigetta con

all’interno 90mila euro, aveva avuto inizio l’indagine coordinata dalla Procura della

Repubblica di Nuoro condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Nuoro in

collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e il Commissariato di Siniscola.

L’attività investigativa ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di

un sodalizio criminale dedito a furti, rapine e assalti a portavalori, portando a ricostruire la

responsabilità, anche degli odierni arrestati, originari del nuorese e del sassarese, di

ulteriori episodi criminosi:

l’assalto a mano armata con uso di esplosivo presso il bancomat delle poste di

Oliena, avvenuto in data 15 agosto 2025 e quello recente ai Monopoli di Stato presso il

deposito di Pratosardo quando, dopo aver usato uno dei mezzi rubati come ariete, sono

stati trafugati scatoloni di sigarette per un valore di circa 300 mila euro; durante l’assalto,

al fine di ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, sulle strade di accesso alla zona

vennero cosparsi numerosi chiodi sulla carreggiata e posizionati due simulacri di ordigno.

L’attività investigativa ha anche fatto emergere come gli arrestati progettassero di

effettuare altri assalti armati ad esercizi commerciali della provincia, ma i servizi di

prevenzione messi in campo dalla Questura di Nuoro hanno impedito che le attività

criminali progettate potessero avere seguito. In particolare, nel mese di agosto scorso, la

banda aveva predisposto un assalto armato ad un furgone portavalori che sarebbe

transitato sulla 131dcn proveniente da Olbia e diretto a Cagliari. I rapinatori si erano riuniti

all’interno di un capannone nella zona industriale di Siniscola, con armi, esplosivo e mezzi

rubati, pronti ad effettuare il colpo, ma il sistema preventivo messo in campo dalla Polizia

di Stato, con il provvidenziale dirottamento dei furgoni portavalori in transito, aveva

impedito l’evento criminoso. Durante l’indagine è stato anche possibile ricostruire

numerosi furti di auto e furgoni, nelle province di Nuoro, Oristano e Sassari, mezzi poi

utilizzati dalla banda per i loro assalti.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini

preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo

processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro

favore.