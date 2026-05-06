“Dall’Ospedale al Territorio”, incontro di Maestrale con l’ex-ministro Lorenzin

ALGHERO – È aperto a tutta la cittadinanza l’incontro pubblico “Dall’Ospedale al Territorio”, che

vedrà la partecipazione della senatrice ed ex Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, lunedì 11

maggio alle ore 18 nella sala conferenze del Quarter ad Alghero.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Maestrale, con il sostegno della Fondazione di Sardegna,

nell’ambito della scuola di formazione “Laboratori Sardegna”, pone al centro la questione del

diritto alla salute e dell’integrazione socio-sanitaria, in un momento strategico per la futura

organizzazione dei servizi territoriali algheresi.

Si parlerà di ospedali, Civile e Marino, e di servizi territoriali nell’ambito del distretto

sociosanitario, a cominciare dalla Casa di Comunità che nasce in via degli Orti.

Accanto a Beatrice Lorenzin interverranno esponenti delle istituzioni e del sistema sanitario:

Giuseppe Gambale Direttore dell’Ufficio CCM e Prevention Hub del Ministero della Salute,

Francesca Piras Direttore Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, Carla Fundoni

Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, i parlamentari Marco Meloni e

Silvio Lai.

Particolare rilievo avrà il lavoro del Laboratorio Sanità, che in questi mesi ha coinvolto medici,

operatori, cittadini e studenti delle quinte classi del Tecnico Roth di Alghero, in un percorso

partecipativo volto a raccogliere esperienze, criticità e proposte, con le visite alle strutture algheresi

e gli incontri con la direttrice del presidio Anita Giacconi e con la direttrice del distretto sanitario

Antonella Bifulco. Un contributo che sarà portato direttamente all’attenzione del dibattito pubblico,

a testimonianza di un metodo che unisce competenze professionali e coinvolgimento civico.

Programmati anche gli interventi di Antonio Lorenzo Spano (Direttore Generale ASL Sassari),

Salvatore Lorenzoni (Ordine dei Medici di Sassari) e Gianluca Chelo (Ordine delle Professioni

Infermieristiche), per un confronto concreto sulle prospettive della sanità territoriale. Coordina

Mario Bruno, socio fondatore dell’Associazione Maestrale.