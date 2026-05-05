“Vie intitolate a Liguria e Porto Torres, chiediamo a loro se ci sistemano strade e verde”

Ed è così che, per l’ennesima volta, un residente algherese si affida ai social per segnalare una criticità già evidenziata in passato, ma che non ha visto ancora un intervento risolutore. Niente di trascendentale, ma evidentemente, straordinario, seppur più che ordinario.

“Questa sono via Liguria e via Porto Torres, sono lì da una cinquantina d’anni, ma mi chiedo, queste due vie sono di competenza della Regione Liguria e del Comune di Porto Torres? La domanda mi sorge spontanea, perché se in 50 anni le amministrazioni di Alghero non sono riuscite a realizzare il marciapiede (oltre a eliminare le erbacce e riportare un po’ di decoro ndr) perché non chiedono a questi due enti di pensarci loro? Se rispondono di no basta cambiare il nome delle vie, magari via Olmedo e via Villanova , io dico che lo fanno subito”.

Oltre alla nota ironica, anzi sardonica, emerge l’ennesima situazione sotto gli occhi di tutti e soprattutto in una zona di grande transito, anche turistico, eppure da anni, anche qui, pare di transitare a fianco ad una foresta, un’area abbandonata col pericolo che questo rappresenta non essendoci pure un passaggio pedonale, oltre che una minore visibilità per gli automobilisti. Insomma, vanno bene le quasi quotidiane manifestazioni che impegnano gli operai comunali, ma probabilmente sarebbe indispensabile intervenire su tutte queste diffuse situazioni al fine di sistemare al meglio decoro, verde e dunque accoglienza per residenti e villeggianti.