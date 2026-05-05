“Da rifiuto a ricchezza, Alghero risolve il problema posidonia”

ALGHERO – Da rifiuto a ricchezza dalle prospettive tutte da scoprire, in un virtuoso processo di riconversione green delle strategie del Consorzio. La posidonia oceanica in esubero che da sempre si accumula sulle spiagge del Mediterraneo troverà finalmente una nuova vita grazie all’impianto per il trattamento realizzato nel sito CIPSS di San Marco ad Alghero. Tutto è finalmente pronto e da oggi, 5 maggio, i primi carichi di posidonia raccolti nelle spiagge della Riviera del Corallo vengono trattati con la tecnologia del soil washing. L’impianto – realizzato con fondi del PNRR – potrà operare fino a ventimila tonnellate di posidonia spiaggiata in esubero ogni anno. Il processo di ripulitura sarà in grado di recuperare la frazione organica lavata, costituita da residui di posidonia oceanica e sabbia, consentendo di riportare quest’ultima sulle spiagge e risolvere così una grossa emergenza ambientale: in passato, infatti, la rimozione della posidonia per la fruizione dei litorali aveva come conseguenza la perdita della sabbia, bene prezioso che grazie all’impianto di trattamento potrà adesso essere restituita immediatamente all’ambiente.

Il futuro della posidonia, invece, potrà prendere diverse strade. Una parte sarà destinata all’ingegneria naturalistica e utilizzata come barriera per l’erosione costiera e la salvaguardia dell’ambiente, ripristinando la funzione fondamentale e naturale di questo residuo vegetale; potrà inoltre essere utilizzato come substrato vegetale in agricoltura e infine, i materiali trattati e ripuliti potranno essere trasformati in pannelli fonoassorbenti usati in diversi ambiti, dagli studi di registrazione agli ambienti domestici, dai teatri ai locali pubblici. Non sono escluse, inoltre, nuove applicazioni in ambiti e mercati differenti, per i quali sono in corso interlocuzioni con Università ed enti di ricerca. L’impianto sarà inoltre in grado di operare anche su diecimila tonnellate annue di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale, con il recupero delle sabbie e dei materiali di scarto da riutilizzare principalmente nel settore dell’edilizia. Si tratta dell’unico impianto di questo tipo in Italia totalmente End of Waste, con il recupero del prodotto in uscita che non è più considerato un rifiuto, e l’unico in Sardegna gestito da un ente pubblico.

Nella fase di avviamento l’impianto di San Marco raccoglierà i materiali recuperati nel litorale algherese, ma è intenzione del CIPSS allargare lo sguardo sulle coste di tutto il nord Sardegna. L’impianto è costituito da un capannone di circa 1800 metri quadri, da una linea industriale capace di trattare, in completa automazione, diverse tipologie di rifiuti non pericolosi e in grado di ricavarne materie prime differenziate e di qualità, certificate CE, e un impianto di trattamento dell’acqua di processo che consente di ricircolare circa l’80% dell’acqua necessaria al lavaggio dei rifiuti e contenere quindi considerevolmente i consumi idrici.

Entro l’estate sarà inoltre pronto l’impianto di stoccaggio, con una capacità di 14.400 tonnellate di posidonia, che permetterà di liberare spazi sui litorali e lavorare in maniera continuativa i materiali.

«Il completamento dei lavori rappresenta un passaggio strategico per rafforzare la nostra capacità di rispondere alle sfide ambientali e promuovere modelli di sviluppo sostenibile. Siamo particolarmente soddisfatti di portare avanti questo progetto per rispondere ad un’esigenza concreta del territorio, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale e uso responsabile delle risorse naturali. Questo importante risultato è il frutto dell’impegno costante di tutta la struttura, che desidero ringraziare per il grande lavoro svolto», commenta la presidente del CIPSS Simona Fois.

«L’apertura dell’impianto – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto – è un’ottima notizia che premia il meritorio lavoro svolto dal Comune di Alghero negli anni della gestione della posidonia spiaggiata. L’assessorato all’Ambiente fa un lavoro importante e meticoloso che coniuga tutela ambientale e fruibilità dei litorali per arrivare, come in questo caso, alla costruzione di una filiera virtuosa in sinergia con le istituzioni del territorio».