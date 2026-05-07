Incontri Europa Verde, il report dell’assessore Selva tra appalto rifiuti e posidonia

ALGHERO – “Si è tenuto il terzo degli incontri promossi da Europa Verde Alghero “Dibattito Civico” che ha visto come protagonista l’Assessore all’ambiente di Alghero Raniero Selva. L’incontro, che ha generato nuovamente una generosa partecipazione di pubblico, è stato moderato dal Consigliere Comunale Giampietro, ed ha visto la partecipazione del Sindaco Cacciotto, dell’Assessora Ornella Piras e della Consigliera Comunale Beatrice Podda. Nella prima parte della serata Selva ha raccontato i suoi primi mesi di attività, di come avesse trovato la situazione appena insediato in amministrazione e di come sia intervenuto con gli Uffici per concludere la fase dell’aggiudicazione del nuovo appalto della nettezza urbana. La sua relazione ha puntato l’attenzione su pulizia spiagge e arenili, nuovo impianto di pulizia posidonia inaugurato ieri a San Marco, novità previste dal nuovo appalto. La seconda parte della serata si è svolta con l’apertura del dibattito, il quale è stato animato da diversi interventi del pubblico, attento e curioso nel fare domande e ricevere risposte ed informazioni. I lavori sono stati infine chiusi dal Consigliere Giampietro Moro, il quale ha dato nuovo appuntamento a Giugno con il prossimo “Dibattito Civico” che vedrà come protagonista l’ Assessora Comunale alla Cultura Raffaella Sanna”, cosi dal partito Europa Verde (Avs) riguardo la serie di incontri che stanno realizzando per promuovere e illustrare il lavoro della Giunta Cacciotto.