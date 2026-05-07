Urbanistica e paesaggio, gli ambientalisti dettano la linea

ALGHERO – L’Associazione Punta Giglio Libera ritiene che il governo del territorio non possa essere affidato a decisioni frammentate, a procedure accelerate o a valutazioni parziali.

Il territorio non è una somma di atti amministrativi.

È un sistema complesso, fatto di equilibri ambientali, paesaggistici e sociali che richiedono visione,

responsabilità e coerenza.

Negli ultimi anni si è progressivamente affermato un modello che, in nome della semplificazione e

della rapidità, ha indebolito il controllo preventivo, sostituendo la pianificazione con interventi

frammentari e disarticolati. Questo modello produce inevitabilmente autorizzazioni fragili,

contenziosi, conflitti e, soprattutto, trasformazioni che incidono in modo permanente sul territorio.

Questo modello si manifesta attraverso dinamiche ricorrenti e riconoscibili:

• interventi inizialmente incompatibili che vengono progressivamente rimodulati per superare

i vincoli più stringenti

• procedimenti costruiti per fasi, in cui le componenti più rilevanti vengono temporaneamente

ridotte o escluse per ottenere il primo titolo autorizzativo

• successive integrazioni e varianti che reintroducono, nel tempo, gli elementi originariamente

esclusi

• frammentazione delle valutazioni tra diversi livelli amministrativi, senza una verifica

unitaria dell’impatto complessivo

• spostamento del controllo dal momento preventivo a quello successivo, con l’intervento

della magistratura quando le trasformazioni sono già avvenute

In questo modo, ciò che non sarebbe autorizzabile in modo diretto tende a diventarlo nel tempo,

attraverso una sequenza di atti formalmente legittimi ma sostanzialmente orientati a un risultato già

definito.

L’Associazione ritiene che questo approccio non sia sostenibile.

La tutela del paesaggio e dell’ambiente non può essere subordinata alla sola esistenza formale di

titoli autorizzativi. Questa criticità emerge in modo ancora più evidente quando le procedure di

semplificazione vengono applicate in contesti sottoposti a tutela paesaggistica.

La tutela del paesaggio non costituisce un interesse amministrativo ordinario, ma un principio

fondamentale riconosciuto dalla Costituzione. Per questa ragione, la valutazione degli interventi in

aree vincolate non può essere ridotta a meccanismi automatici, né affidata a logiche di mera

accelerazione procedimentale.

Le normative sulla semplificazione amministrativa, introdotte anche per regolare i rapporti tra enti e

ridurre i tempi decisionali, non possono tradursi nell’indebolimento della verifica sostanziale sugli

interventi che incidono su beni paesaggistici tutelati.

Ciò assume un rilievo ancora maggiore in Sardegna, dove il Piano Paesaggistico Regionale ha

attribuito agli ambiti costieri una tutela rafforzata fondata proprio sulla necessità di valutazioni

preventive, motivate e approfondite.

In questi contesti, il silenzio, l’inerzia o la frammentazione delle valutazioni non possono sostituire

un parere espresso, analizzato e coerente con gli obiettivi di tutela.

La semplificazione amministrativa non può trasformarsi in semplificazione della tutela.

Le trasformazioni devono essere valutate nella loro interezza e nella loro incidenza reale sui luoghi,

secondo un principio ormai consolidato anche nella giurisprudenza: la forma degli atti non può

prevalere sulla sostanza degli effetti.

Ogni intervento che modifica il territorio deve essere sottoposto a una verifica preventiva,

complessiva e rigorosa della sua compatibilità, tenendo conto non solo dell’interesse economico

immediato, ma degli equilibri complessivi e della loro sostenibilità nel tempo.

Ogni volta che questo equilibrio viene meno, è una sconfitta per la collettività.

È una sconfitta ogni volta che vengono attribuiti nuovi plusvalori economici ad aree di pregio

ambientale senza aver chiarito fino in fondo la compatibilità urbanistica e paesaggistica degli

interventi, riducendo progressivamente il controllo pubblico sul territorio.

È una sconfitta quando mutano destinazioni d’uso e intensità di fruizione senza una verifica adeguata

delle ricadute sui carichi insediativi, sul traffico, sulle infrastrutture, sui servizi e sugli equilibri

complessivi di contesti già sottoposti a forte pressione.

È una sconfitta quando il paesaggio, bene comune non riproducibile, viene inciso da trasformazioni

che producono alterazioni spesso irreversibili.

È una sconfitta, infine, quando risorse pubbliche, tempo amministrativo e credibilità istituzionale

vengono assorbiti da una sequenza continua di contenziosi, annullamenti, dissequestri e nuovi

sequestri, spostando il momento della verifica dalla prevenzione al conflitto.

Il problema non è episodico.

È sistemico.

Per questo l’Associazione afferma con chiarezza alcuni principi:

• la pianificazione deve tornare a essere lo strumento centrale del governo del territorio

• la valutazione preventiva deve prevalere sulla gestione emergenziale

• la tutela del paesaggio deve essere sostanziale e non solo formale

• la responsabilità delle decisioni pubbliche deve essere piena e trasparente

Il territorio è un bene collettivo, non una risorsa da adattare alle decisioni. Sono le decisioni che

devono adattarsi al territorio.

Senza questo cambiamento di prospettiva, ogni vicenda continuerà a riproporsi come emergenza,

mentre rappresenta, in realtà, l’effetto prevedibile di un metodo.

È su questo metodo che l’Associazione Punta Giglio Libera intende continuare a richiamare

l’attenzione pubblica.

Perché la tutela del territorio non è un’opzione.

È una responsabilità collettiva”.

Punta Giglio Libera. Ridiamo Vita al Parco