“Continuità Aerea, nessun caro carburanti grazie al Governo Meloni”

ALGHERO – “I sardi non pagheranno un euro in più per andare o tornare dalla Sardegna e questo è merito della grande attenzione che il ministro Salvini e il Governo stanno dimostrando nei confronti della nostra regione. La Sardegna è una terra meravigliosa, con le sue peculiarità legate all’elemento di insularità, espressione di bellezza, identità ma allo stesso tempo una condizione concreta di cui dobbiamo tener conto perché ha un impatto sulla vita e sugli spostamenti della nostra gente che ha bisogno ogni giorno di muoversi per motivi di lavoro, di studio, per curarsi. Sappiamo che il ministro Salvini da sempre è attento a questa tematica perché ha ben compreso quanto sia importate garantire la continuità territoriale ai sardi, e farlo soprattutto senza scaricare sui nostri cittadini il peso di una crisi che ha riflessi sul carburante e quindi sui prezzi dei biglietti aerei. E’ importante sapere che grazie all’interessamento del ministero e del viceministro Rixi, che ha incontrato Enac, Regione Sardegna e compagnie aree, si è trovato un accordo per evitare l’aumento del costo dei biglietti aerei””, Lo dichiara il segretario della Lega in Sardegna Michele Ennas.