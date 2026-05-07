Posidonia, impianto di San Marco: “Opera strategica”

ALGHERO – “L’inaugurazione dell’impianto di trattamento della posidonia e delle terre di spazzamento di San Marco rappresenta una bella notizia per Alghero e per tutto il territorio. Si tratta di un’opera strategica, attesa da anni, che consentirà una gestione più moderna, sostenibile ed efficiente della posidonia, tema centrale per una città costiera come la nostra.

È un risultato che nasce da un percorso lungo e condiviso, al quale hanno contribuito nel tempo più istituzioni, amministrazioni e sensibilità politiche. Il Movimento 5 Stelle aveva inserito questo obiettivo nel proprio programma elettorale del 2019, nella convinzione che fosse necessario dotare il territorio di strumenti adeguati per affrontare una questione ambientale e gestionale ormai non più rinviabile.

Per questo riteniamo giusto riconoscere il lavoro svolto dalla Giunta Conoci, che credette nel progetto e ne avviò concretamente l’iter amministrativo. Allo stesso modo, è importante sottolineare il contributo di tutti i soggetti istituzionali che hanno accompagnato il percorso fino al risultato di oggi.

L’impianto di San Marco deve rappresentare non soltanto una risposta per Alghero, ma una vera infrastruttura al servizio dell’intero territorio, capace di diventare un punto di riferimento per una gestione ambientale innovativa e sostenibile su scala più ampia.

In questo percorso sarà importante anche il ruolo di Roberto Ferrara, componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che seguirà con attenzione lo sviluppo del progetto, monitorandone l’attuazione e mettendosi a disposizione per accompagnare ulteriori progettualità e opportunità di crescita per il territorio.

Questa inaugurazione dimostra che, quando si lavora con continuità e con una visione orientata all’interesse generale, il territorio può raggiungere obiettivi importanti. È questo lo spirito con cui dovrebbero essere affrontate le grandi opere pubbliche: collaborazione istituzionale, continuità amministrativa e attenzione concreta ai bisogni della comunità.

Oggi è soprattutto il momento di guardare avanti e valorizzare un’infrastruttura che rappresenta un investimento ambientale e strategico per il futuro di Alghero e del territorio”.