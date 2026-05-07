“Tra assenza stalli e costi, ad Alghero parcheggiare è un lusso”

ALGHERO – La sezione cittadina della Lega di Alghero ha presentato oggi in conferenza stampa un articolato progetto di riorganizzazione della sosta e dei parcheggi cittadini, con l’obiettivo di affrontare una delle emergenze più sentite dagli algheresi: l’impossibilità, ormai cronica, di trovare parcheggio non solo durante la stagione estiva, ma anche nel resto dell’anno.

Il progetto, illustrato da Salvatore Carta ed elaborato dalla sezione cittadina della Lega, parte da un principio semplice: restituire ai residenti il diritto di vivere la propria città senza essere penalizzati da un sistema che negli anni ha moltiplicato gli stalli a pagamento e ridotto gli spazi disponibili per chi abita nei quartieri.

“La situazione è diventata insostenibile – spiegano dalla Lega –. Oggi per un cittadino algherese trovare parcheggio sotto casa o nelle aree vicine alla propria abitazione è spesso impossibile. Per questo proponiamo di riservare ai residenti dei quartieri quote significative di parcheggi liberi, così da garantire un equilibrio tra esigenze dei cittadini, turismo e attività economiche”.

Nel corso della conferenza è stato inoltre evidenziato come il continuo proliferare dei parcheggi a pagamento si stia trasformando in una vera e propria tassa forzosa ai danni dei cittadini. I numeri parlano chiaro: gli introiti derivanti dalla sosta a pagamento sono passati da circa un milione di euro nel 2023 a oltre due milioni di euro nel 2025, con una proiezione di ulteriore aumento per il 2026.

“È evidente – sottolinea la Lega – che si sta andando verso una città dove parcheggiare diventa sempre più un lusso. I cittadini non possono essere considerati un bancomat da cui attingere continuamente risorse”.

Accanto al tema della sosta ordinaria, la Lega ha richiamato anche la questione degli stalli riservati alle persone con disabilità, problematica già sollevata in Consiglio comunale da Michele Pais ma che, ad oggi, non ha ancora trovato soluzione concreta.

“Anzi – denunciano dalla sezione cittadina – il rischio è che la situazione peggiori ulteriormente a causa di un regolamento che rende ancora più complesso e burocratico il rilascio degli stalli dedicati alle persone con disabilità, creando nuove difficoltà per famiglie e cittadini fragili”.

Il progetto presentato oggi vuole rappresentare l’inizio di una nuova fase politica e amministrativa, basata non soltanto sulla denuncia delle criticità cittadine, ma soprattutto sulla formulazione di proposte concrete e immediatamente attuabili.

“Con il lavoro coordinato da Salvatore Carta – conclude la Lega – vogliamo inaugurare una stagione fatta di idee, soluzioni e progetti per Alghero. Non solo critiche, ma proposte costruttive capaci di stimolare un’amministrazione comunale che oggi appare immobile davanti ai problemi reali della città”.