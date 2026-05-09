Incendio ad Alghero, colpita un’azienda agricola

ALGHERO – Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.00, sono divampate le fiamme ad Alghero, in località Fighera, Il rogo è partito da un riparo per macchinari e strumenti di lavoro. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alghero.

Al loro arrivo, gli operatori hanno trovato un incendio che aveva già avvolto un trattore e numerosi attrezzi agricoli. Data l’intensità delle fiamme, dalla Centrale di Sassari è stato inviato un secondo mezzo di supporto. Il bilancio è pesante: gran parte delle attrezzature coinvolte dal rogo è andata purtroppo completamente distrutta, mentre, fortunatamente, non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, non si esclude alcuna ipotesi