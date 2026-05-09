“Patrimonio archeologico: Alghero può ambire in alto, ma servono atti e azioni”

ALGHERO – «Alghero ha davanti tre questioni decisive per la valorizzazione del proprio patrimonio archeologico: Santu Pedru, Sant’Imbenia e il pozzo sacro della Purissima. Tre dossier diversi, ma tutti necessari per fare dell’identità storica e archeologica algherese una leva culturale, turistica ed economica per la città». Lo dichiarano Marco Di Gangi, responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, e Alessandro Cocco, capogruppo consiliare di FdI, entrambi già assessori alla Cultura del Comune di Alghero.

«Il primo tema – affermano Cocco e Di Gangi– riguarda la necropoli di Santu Pedru. Le interlocuzioni con ANAS per l’acquisizione del reliquato stradale davanti al sito, lungo la vecchia strada per Uri, erano già state avviate nella scorsa amministrazione. Ora bisogna completare il percorso con il sopralluogo e il verbale di consegna. Si tratta di un passaggio necessario per migliorare accessibilità, servizi e fruizione di un sito che conta dieci ipogei e custodisce una testimonianza straordinaria come la Tomba dei Vasi Tetrapodi».

«Da parte nostra – proseguono – c’è piena disponibilità a collaborare e a facilitare il dialogo con ANAS, mettendo a disposizione i rapporti già costruiti, nell’interesse esclusivo della città».

Di Gangi e Cocco richiamano anche altri due fronti: «Su Sant’Imbenia va verificato lo stato dell’iter patrimoniale. L’ordinanza comunale di acquisizione dell’area è salva e fa fede: ora occorre verificare l’avvenuta trascrizione nei registri immobiliari e il pieno inserimento dell’area nel patrimonio dell’ente. Solo così sarà possibile programmare investimenti, gestione e fruizione di uno dei siti più importanti dell’età nuragica nel Mediterraneo occidentale».

«Il terzo tema – aggiungono – è il pozzo sacro della Purissima. Per renderlo finalmente visitabile serve affrontare il nodo infrastrutturale del by-pass del canalone, indispensabile per mettere in sicurezza l’area e restituire alla città un monumento di grande valore».

Per Marco Di Gangi e Alessandro Cocco «il riconoscimento UNESCO ottenuto nel 2025 dal sito seriale “La tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna – Le domus de janas”, frutto anche del lavoro istituzionale e progettuale avviato durante la precedente amministrazione con Fratelli d’Italia, impone oggi un deciso salto di qualità nella capacità di programmazione e valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino. Regione e Ministero hanno già destinato importanti risorse per interventi su alcuni monumenti e siti di grande valore: proprio per questo è fondamentale che il Comune sappia accompagnare e rafforzare questo percorso, intercettando ulteriori finanziamenti e costruendo progetti strategici all’altezza del nuovo prestigio internazionale acquisito dal territorio».

«Alghero – concludono – può diventare uno dei poli archeologici più importanti del Mediterraneo. Servono atti, continuità amministrativa e capacità di completare ciò che è stato avviato. Su questo non mancherà la nostra collaborazione».

Nella foto la presentazione delle Domus de Janas per il patrimonio Unesco