Giornata del libro e di Sant Jordi: Per una vela en el mar blau

ALGHERO – Per una vela en el mar blau è un recital che celebra la Giornata del libro e di Sant Jordi; un omaggio alla cultura catalana, attraverso un intreccio di canzoni e poesie che della Catalogna evocano la ricchezza espressiva e l’identità profonda.

Gisella Vacca ha vissuto in Catalogna un periodo che, pur nella sua brevità, ha segnato profondamente il suo percorso umano e artistico. Da quell’esperienza è nato un legame autentico con la lingua catalana e le sue sonorità, con la poesia e la musica, che in questo recital rivivono in forma personale e partecipata.

Artista versatile, è cantante laureata al Conservatorio di Cagliari e soprano formatasi con diversi maestri.

Si forma anche come attrice e regista attraverso stages internazionali con importanti artisti.

Inizia la sua carriera teatrale con Il crogiuolo di Cagliari.

Fonda e dirige il gruppo Maschere Nere (1991-1997), lavorando come attrice, autrice e regista.

Collabora con il Teatro di Sardegna, partecipa a produzioni radiofoniche e cinematografiche, e crea recital che uniscono musica e poesia.

Diumenge 26 d’abril

Concert a la Torre Sulis, a les 18,30 h

PER UNA VELA EN EL MAR BLAU

paraules i cants al vent de l’Alguer

Veu Gisella Vacca

Piano Renato Muggiri

Per una vela en el mar blau és un recital que celebra el Dia del Llibre i el Dia de Sant Jordi; un homenatge a la cultura catalana, a través d’una barreja de cançons i poemes que evoquen la riquesa expressiva i la profunda identitat de Catalunya.

Gisella Vacca, fa un temps, va passar una breu estada a Catalunya que va influir profundament en el seu recorregut personal i artístic. D’aquella experiència, va néixer una connexió genuïna amb la llengua catalana i els seus sons, amb la poesia i la música, que tornen a viure en aquest recital d’una manera personal i participativa.

Artista versàtil, és cantant titulada al Conservatori de Càller i soprano formada amb diversos mestres.

Es forma també com a actriu i directora amb artistes internacionals.

Inicia la seva trajectòria teatral amb Il crogiuolo de Càller.

Funda i dirigeix el grup Maschere Nere (1991-1997), on treballa com a actriu, autora i directora.

Col·labora amb el Teatro di Sardegna, participa en produccions radiofòniques i cinematogràfiques, i crea recitals que combinen música i poesia.