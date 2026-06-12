“Montagne di rifiuti nel Centro Storico: un’inaccettabile indecenza”

ALGHERO – “Non è mio solito andare a caccia dei rifiuti che insudiciano, di volta in volta, questo o quell’angolo della città.
Gli incivili ci sono e purtroppo ci saranno sempre e ne basta uno che tutto il lavoro fatto da chi quotidianamente cerca di tenere pulita la città – operatore ecologico o semplice cittadino – va in fumo.
Ma quello che oggi si vede in via Ardoino, dietro Piazza del Teatro nel Centro Storico, è francamente inaccettabile.
Un muro di buste accatastate, una scena che pare uscire direttamente dai vecchi servizi televisivi sulla spazzatura a Napoli, quando d’estate doveva intervenire l’esercito.
Sembra uno scherzo, ma purtroppo non lo è.
Segnalo pubblicamente al sindaco e all’assessore e a chi di competenza: intervenite subito”.
Alessandro Cocco, consigliere comunale Fratelli d’Italia