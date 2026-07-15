“Il vero danno all’immagine della città non è denunciare un problema, ma fingere che non esista”

ALGHERO – “Le dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza, che parlano addirittura di «terrorismo mediatico», confermano l’imbarazzo di un’amministrazione che, anziché affrontare i problemi, preferisce negarne l’esistenza e attaccare l’opposizione.

Le immagini e le segnalazioni da noi diffuse documentano una situazione di evidente degrado che ha interessato aree sensibili della città, compresa quella di Sant’Anna, a pochi passi dagli uffici comunali e dalla vecchia casa comunale, e quella di Villa Maria Pia dove si riunisce il Consiglio Comunale. Se i rifiuti dopo qualche giorno sono stati rimossi, non possiamo che prenderne atto con soddisfazione, perché l’obiettivo della nostra denuncia era proprio quello di richiamare l’attenzione su una situazione che non può e non deve ripetersi.

È del tutto inutile predisporre calendari di conferimento o punti di raccolta temporanei se poi non funzionano. Il problema è un altro: in una città che ambisce a essere una delle principali destinazioni turistiche del Mediterraneo non è accettabile che si creino situazioni che, anche solo per pochi giorni, generano degrado, disordine e un’immagine negativa del territorio.

Non ci facciamo intimidire da comunicati stampa scritti da terzi. Su questo tema torneremo, perché riteniamo che la trasparenza e l’assunzione di responsabilità siano valori essenziali della vita pubblica.

Le offese e gli attacchi personali non ci fermeranno. Continueremo a svolgere con fermezza e determinazione il ruolo di opposizione che i cittadini algheresi ci hanno affidato con il loro voto. Il nostro impegno è ed è sempre stato esclusivamente nell’interesse della comunità algherese.

Peraltro, le segnalazioni che portiamo all’attenzione dell’opinione pubblica e dell’amministrazione comunale non nascono da fantasiose ricostruzioni politiche, ma arrivano quotidianamente dai cittadini di Alghero, che ci chiedono di intervenire di fronte ai tanti problemi irrisolti della città. Se dovessimo dare seguito a tutte le segnalazioni che riceviamo, saremmo costretti a intervenire pubblicamente ogni mezz’ora.

Chi ama Alghero e la rispetta non tace davanti alle criticità, ma le segnala affinché vengano risolte. Il vero danno all’immagine della città non è denunciare un problema, ma fingere che il problema non esista.

Forza Italia continuerà, con serietà e senso di responsabilità, a esercitare il proprio ruolo di controllo, proposta e denuncia, senza lasciarsi intimidire da polemiche strumentali e senza arretrare di un passo nella difesa degli interessi dei cittadini algheresi”, lo hanno dichiarato Tedde, Peru, Bardino e Ansini del gruppo consiliare di Forza Italia