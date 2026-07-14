“Piano Opere Pubbliche, tra libro dei sogni e cantieri fermi”

ALGHERO – «L’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 approvato dalla Giunta comunale è un fumoso “libro dei sogni” che l’amministrazione vorrebbe raccontare, ma il documento certifica anche, nero su bianco, la persistente confusione e l’inerzia che da oltre due anni paralizzano il settore dei lavori pubblici del Comune di Alghero».

Lo dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, che evidenziano come «dietro l’enfasi sui milioni di euro e sulle opere elencate si nasconda un dato molto semplice: solo una parte minoritaria degli interventi è effettivamente programmata per il 2026, mentre la quota più consistente viene rinviata al 2027 e addirittura al 2028, con il rischio concreto che passino molti più anni di quelli che la Giunta oggi prova a far credere».

«Basta leggere la deliberazione per capire che nella prima annualità 2026 trovano spazio pochi interventi, mentre opere di grande impatto, come il restauro e recupero funzionale del palazzo civico di via Columbano, i lavori di riordino delle pavimentazioni e dei servizi portuali (lotto 3) e, soprattutto, le opere di difesa costiera della rada di Alghero – Punta del Paru, sono rinviate alle annualità successive, con importi concentrati nel 2027 e nel 2028. In altre parole: le risorse sono solo sulla carta, e i cantieri che l’amministrazione rivendica nei comunicati e sui social, di fatto, non esistono».

«Questo rinvio sistematico si somma all’elenco delle incompiute che punteggiano la città: l’ex cotonificio ancora in attesa di una definizione, la piscina coperta che continua a rappresentare una delle più clamorose occasioni mancate, la rotatoria del Carmine che procede con tempi incomprensibili, e le tante strutture sportive cittadine che languono nell’incertezza e attendono da troppo tempo la conclusione dei procedimenti amministrativi e tecnici che le riguardano. A più di due anni dall’insediamento, questa Giunta non ha portato a termine nulla di significativo, ma continua a intestarsi meriti non propri, limitandosi a gestire – e spesso male – progetti e finanziamenti derivanti da programmazioni precedenti».

Secondo gli esponenti azzurri, «è arrivata l’ora di cessare questa sterile propaganda fatta di post, annunci e conferenze stampa, e di mettersi finalmente a lavorare di buona lena. L’apparato tecnico e burocratico del Comune, oggi privo di una guida politica e amministrativa chiara e autorevole, deve essere messo nelle condizioni di affrontare e definire i procedimenti nei tempi necessari. Al contrario, gli uffici sono costretti a operare all’interno di una vera e propria cortina di nebbia amministrativa che, nonostante l’impegno e la professionalità del personale, impedisce di chiudere le pratiche e di dare risposte concrete alla città».

«Alghero non può più permettersi ritardi, incertezze e continui annunci su opere che restano bloccate nelle schede del Piano triennale. Ha bisogno di un’amministrazione che lavori, programmi e produca risultati reali, trasformando risorse e delibere in cantieri aperti e opere concluse. Le famiglie e le imprese hanno necessità di un Comune che stia al loro fianco e che sappia garantire tempi certi nella realizzazione delle opere pubbliche e nell’attivazione degli investimenti».

«Per questo – concludono Tedde, Peru, Bardino e Ansini – Forza Italia continuerà a seguire con grande impegno e attenzione sia le opere pubbliche incompiute sia quelle che devono ancora essere avviate, verificando puntualmente il rispetto del cronoprogramma e denunciando ogni ulteriore ritardo. L’obiettivo è quello di stimolare l’amministrazione comunale a operare con tempi e modalità normali, restituendo efficienza, credibilità e vere prospettive di sviluppo alla città di Alghero, al di là della propaganda e dei proclami di Giunta».