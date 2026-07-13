Sanità, Commissione del presidente Mulas di grande utilità per Centro Diurno e superare le criticità

ALGHERO – Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare di Villa Maria Pia, la seduta della V Commissione presieduta dal Presidente Christian Mulas dedicata alla situazione della sanità algherese e al progetto per la realizzazione del Centro diurno rivolto ad adolescenti e giovani adulti con disabilità. Ai lavori hanno partecipato il Sindaco Raimondo Cacciotto, l’Assessora al Benessere della Persona Maria Grazia Salaris, il Direttore Generale della ASL di Sassari Antonio Lorenzo Spano, il Direttore Sanitario dott. Vito La Spina, la Direttrice dei Servizi Socio-Sanitari dott.ssa Annarosa Negri, la Direttrice dei Servizi Socio-Sanitari dell’ASL di Sassari dott.ssa Gianfranca Nieddu, il geometra Luciano Sechi, referente del servizio tecnico, e alcuni rappresentanti del Comitato Durante Noi. Al centro del confronto il progetto “Il Mosaico”, nato dalla collaborazione tra la ASL di Sassari e il Comune di Alghero per rispondere a un’esigenza manifestata da tempo dalle famiglie e dal territorio di garantire percorsi continuativi e integrati agli adolescenti e ai giovani adulti con disturbi del neurosviluppo, del comportamento e altre condizioni neuropsichiatriche, con particolare attenzione alla delicata fase di passaggio dall’età evolutiva a quella adulta. Una fase nella quale la carenza di servizi dedicati rischia di determinare l’interruzione della continuità assistenziale e situazioni di isolamento e marginalità. «Abbiamo tutti il dovere della responsabilità, perché ci sono famiglie che attendono risposte concrete da diversi anni» ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto.

«Oggi siamo finalmente in una fase decisiva: abbiamo individuato uno stabile e, fin dall’inizio della consiliatura, costruito un percorso che può portarci a raggiungere questo importante obiettivo. Il progetto è stato portato all’attenzione della Regione e ora è il momento, da parte di tutti, di concentrarci sul risultato. Dobbiamo accelerare la fase di definizione del progetto, nella consapevolezza che saranno poi necessari i tempi tecnici per la realizzazione dei lavori. Ringrazio ancora il dottor Spano per la sinergia e la collaborazione instaurate fin dall’inizio del suo insediamento». L’obiettivo del progetto “Il Mosaico” è quello di costruire uno spazio capace di offrire un supporto continuativo, personalizzato e multidisciplinare, favorendo lo sviluppo dell’autonomia personale e relazionale, l’inclusione sociale e il sostegno alle famiglie e ai caregiver. «Apprezziamo molto la forza di volontà e la determinazione delle famiglie che nel 2023 hanno scelto di riunirsi in un comitato spontaneo per sollecitare le istituzioni e mantenere alta l’attenzione su un bisogno concreto del territorio» ha sottolineato l’Assessora Maria Grazia Salaris. «Quando si parla di disabilità, di famiglie e di bisogni è fondamentale costruire alleanze e sinergie tra tutti i soggetti coinvolti. Il Centro diurno non può essere realizzato dal Comune autonomamente, ma richiede necessariamente la collaborazione con la ASL e la Regione. Non è solo una questione di reperimento delle risorse, ma anche di mettere insieme competenze e responsabilità diverse per raggiungere un obiettivo comune e dare finalmente una risposta alle famiglie». «Esprimo grande soddisfazione per il fatto che la proposta di realizzare il centro diurno in via Tarragona, da me avanzata, sia stata accolta oggi dalla Commissione Sanità» ha detto il Presidente Christian Mulas. «Nel mio intervento ho sottolineato come questo rappresenti un progetto di grande valore per il territorio. La scelta dell’ubicazione è fondamentale perché un centro diurno non deve essere circondato da muri o barriere che ostacolino l’inclusione. La socializzazione è un elemento essenziale per la crescita e il benessere dei ragazzi, e il Parco Tarragona, aperto e vissuto dalla comunità, rappresenta il luogo ideale perché favorisce l’incontro, l’integrazione e la partecipazione di tutti».

La seduta odierna ha rappresentato l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto e sui passaggi ancora necessari per arrivare all’attivazione del servizio, proseguendo il percorso di collaborazione avviato tra l’Amministrazione comunale e la ASL. «Sulla struttura di via Tarragona è previsto un importante intervento di riqualificazione e la ASL ha come obiettivo quello di portare avanti l’opera: su questo non c’è alcun dubbio» ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Antonio Lorenzo Spano. «Entro il mese di settembre presenteremo inoltre un piano di riorganizzazione dei servizi nell’area metropolitana, all’interno di una visione che punta a rafforzare il dialogo e la collaborazione con i Comuni. Riteniamo infatti fondamentale coinvolgere i territori e le Amministrazioni locali nelle scelte che riguardano i servizi e i bisogni delle comunità, superando una logica di decisioni assunte senza un adeguato confronto con chi quei territori li vive e li rappresenta».