Modifiche tangenziale, Comitato: “Primi passi, ma servono interventi concreti”

ALGHERO – Il Comitato ha incontrato il 7 luglio il sindaco Raimondo Cacciotto e gli assessori Francesco Marinaro e Roberto Corbia per fare il punto sulle opere legate alla Tangenziale e alle modifiche della viabilità cittadina.

Tra le principali novità emerse, l’impegno a realizzare almeno un sottopasso pedonale per l’attraversamento della Tangenziale, previsto indicativamente nell’area di Carmine 2, mentre resta aperta la richiesta di un secondo sottopasso in prossimità di via degli Orti.

Sul fronte della viabilità, l’Amministrazione ha confermato l’eliminazione dal progetto dello svincolo in uscita dalla Tangenziale verso via degli Orti, ritenuto dal Comitato non idoneo per motivi di sicurezza e capacità della strada. La prima uscita in direzione Alghero per chi proviene da Sassari sarà quindi in corrispondenza di via Mossa.

Il sindaco ha inoltre ribadito la volontà di procedere al declassamento del primo tratto della Tangenziale dopo il completamento dell’opera, consentendo in futuro interventi come rotatorie, attraversamenti pedonali e riduzione del limite di velocità. Sono stati affidati gli incarichi per la progettazione.

Illustrati anche i progetti preliminari delle rotatorie di Caragol e Galboneddu, mentre il Comitato ha chiesto interventi di riqualificazione lungo via Angelerio, destinata a sostenere un maggiore flusso di traffico.

Resta invece ancora senza soluzione il collegamento del quartiere Carmine 2, destinato a perdere l’attuale accesso da via Mossa. Il Comitato ribadisce la necessità di realizzare una nuova strada adeguata, collegata a via Angelerio.

Tra gli altri temi affrontati figurano un possibile collegamento tra via Santa Chiara e Galboneddu, uno studio per migliorare il collegamento tra la Tangenziale e l’Ospedale Civile attraverso la Taulera e la proposta di modificare lo svincolo Ungias per consentire l’accesso a via Fermi a chi proviene da Sassari.

Il Comitato accoglie con cauto ottimismo le aperture emerse durante l’incontro, ma sottolinea che tutte le ipotesi dovranno ora tradursi rapidamente in progetti concreti e condivisi pubblicamente.

«Come presidente del Comitato Tangenziale 291 Alghero – dichiara Donato Capuano – ho invitato l’Amministrazione a procedere con la massima concretezza e rapidità, sollecitando tempi certi per la predisposizione dei progetti e per la loro realizzazione. I cittadini attendono risposte da troppo tempo. È fondamentale trasformare gli impegni assunti in interventi concreti, condivisi e realizzati nel più breve tempo possibile