Igiene urbana: confronto positivo tra Amministrazione, azienda, Cgil e Cisl

ALGHERO- Nel pomeriggio del 6 luglio l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Raimondo Cacciotto, dall’Assessore all’Ambiente Raniero Selva e dal Presidente della V Commissione consiliare Christian Mulas, ha incontrato l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana e i rappresentanti di CGIL e CISL nell’ambito della procedura di raffreddamento indetta dalle sigle sindacali. L’incontro, positivo e improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca, ha visto le parti confrontarsi su alcuni temi e criticità segnalati dai rappresentanti dei lavoratori e riguardanti, più nello specifico, il comfort e l’operatività dei mezzi di lavoro, la fornitura di vestiario adeguato al periodo estivo, il miglioramento delle condizioni degli spogliatoi e dei servizi nella sede aziendale, la pesatura dei carichi e una programmazione dei turni di lavoro con maggiore preavviso.

Si tratta di aspetti sui quali l’Amministrazione comunale mantiene alta l’attenzione, affinché siano pienamente rispettate le condizioni previste dal servizio aggiudicato in sede di gara e garantite adeguate condizioni di lavoro agli operatori. Su alcune delle criticità segnalate l’azienda ha già fornito le prime risposte concrete, assumendo l’impegno a introdurre ulteriori miglioramenti nelle prossime settimane. Particolare attenzione è stata dedicata al rinnovo del parco mezzi. Dei primi sette nuovi veicoli programmati, quattro sono già presenti in cantiere, due sono in fase di attivazione e un ulteriore mezzo è atteso entro questa settimana. È stato inoltre concordato un anticipo delle successive consegne, con l’obiettivo di sostituire progressivamente i veicoli più obsoleti a un ritmo previsto di cinque o sei mezzi alla settimana. Sono già entrati in servizio i nuovi scarrabili, mentre ulteriori mezzi pesanti saranno resi operativi o consegnati entro la metà del mese. L’azienda è inoltre in costante contatto con l’Amministrazione comunale per valutare le soluzioni più efficaci rispetto ai mezzi ancora mancanti. In particolare, è in corso un confronto sulla possibilità di sostituire i mezzi elettrici più piccoli, caratterizzati da lunghi tempi di consegna e da un’autonomia non adeguata alla distanza della futura sede di San Marco dalla città, con un numero maggiore di veicoli ecologici alternativi. Si ricorda, a questo proposito, che il contratto prevede un periodo di sei mesi dalla sua sottoscrizione per la piena entrata a regime dei servizi. È stata completata anche la consegna del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale previsti per la stagione estiva, parallelamente alle 40 nuove assunzioni effettuate per il potenziamento dell’organico. Interventi sono in corso anche per migliorare le condizioni degli spogliatoi e dei servizi destinati ai dipendenti nell’attuale sede, che presenta limiti logistici legati anche al significativo incremento del personale. In attesa del trasferimento nella nuova sede di San Marco, sono in corso di installazione nuovi armadietti ed è prevista entro la prossima settimana la sistemazione di un modulo prefabbricato esterno destinato a ospitare bagni e docce aggiuntivi. Parallelamente, sono già iniziati i lavori di adeguamento della nuova sede aziendale nell’area di San Marco, la cui consegna è prevista nel mese di ottobre, con il trasferimento operativo fissato al 1° gennaio 2027. Tra i temi affrontati vi è stata anche la programmazione dei turni di lavoro. Accogliendo le richieste avanzate dai rappresentanti sindacali, l’azienda si è impegnata a superare progressivamente l’attuale sistema di comunicazione giornaliera attraverso la definizione dei nuovi quadri di servizio e, già nel corso di questa settimana, incontrerà i lavoratori per presentare e condividere la bozza della nuova organizzazione dei servizi.

Sul fronte della gestione operativa è stata inoltre introdotta la figura del “piazzalista”, con il compito di monitorare presso le centraline il corretto riempimento delle vasche dell’umido e supervisionare i conferimenti prima della partenza dei mezzi. È stato affrontato anche il tema della pesatura dei carichi e delle condizioni di sicurezza degli autisti. Per rispondere alle criticità segnalate dai rappresentanti sindacali, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione una nuova area di trasferenza in prossimità della stazione di sollevamento di via degli Orti. Con l’entrata in funzione della nuova sede di San Marco sarà inoltre disponibile una pesa direttamente all’interno del cantiere. Al termine dell’incontro i rappresentanti di CGIL e CISL hanno ribadito la volontà di mantenere un dialogo costruttivo e non conflittuale con l’Amministrazione e con l’azienda, ringraziando il Comune per l’impegno profuso nella ricerca di soluzioni alle problematiche segnalate. I sindacati hanno inoltre preso atto delle attività già poste in essere dall’azienda, rinviando la possibile chiusura della procedura di raffreddamento alla verifica del rispetto degli impegni assunti. A questo scopo, il tavolo è stato aggiornato alla mattinata del 23 luglio, quando le parti torneranno a confrontarsi sullo stato di avanzamento degli interventi annunciati. L’Amministrazione comunale ringrazia i rappresentanti di CGIL e CISL per l’approccio responsabile e costruttivo con il quale svolgono il proprio ruolo di tutela dei lavoratori e per aver privilegiato la strada del dialogo e del confronto. Allo stesso modo, le sigle sindacali “ringraziano l’Amministrazione comunale per quanto fatto e attendono concreti passi avanti da parte dell’azienda per chiudere proficuamente la procedura di raffreddamento”. La collaborazione tra tutte le parti rappresenta uno strumento fondamentale per individuare e risolvere le criticità, garantire agli operatori le migliori condizioni di lavoro e, conseguentemente, assicurare alla comunità un servizio sempre più efficace ed efficiente.