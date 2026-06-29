Rifiuti, Mulas tuona contro la Fiadel: “Basta disservizi e assenteismo”

ALGHERO – “In qualità di Presidente della Commissione Consiliare Igiene Urbana, rimango sinceramente basito dalle dichiarazioni del responsabile della FIADEL, che con estrema leggerezza mi attribuisce accuse e ricostruzioni che non corrispondono a quanto ho realmente dichiarato.

Nel mio precedente comunicato non ho mai citato né chiamato in causa la sigla sindacale FIADEL. Mi sono limitato a parlare, in termini generali, di una situazione di conflittualità tra azienda e organizzazioni sindacali, prendendo atto di una vicenda che sta producendo conseguenze evidenti sul servizio.

I numeri parlano da soli. Sabato 26, su un organico di circa 120 dipendenti, quasi 40 risultavano assenti tra malattie, infortuni, permessi e altre giustificate assenze. È evidente che una situazione di questo tipo incide inevitabilmente sull’organizzazione del lavoro e sulla regolare raccolta dei rifiuti.

Mi dispiace constatare che, ancora una volta, si tenti di attribuire responsabilità all’Amministrazione comunale quando è altrettanto evidente che il nodo della questione riguarda il rapporto tra azienda e organizzazioni sindacali.

L’Amministrazione ha il dovere di pretendere che il servizio, regolarmente pagato con i soldi pubblici e cittadini, venga svolto in modo efficiente. Quando ciò non accade, è nostro diritto e nostro dovere evidenziarlo, nell’interesse esclusivo della città.

Nel corso del mio mandato ho sempre difeso i lavoratori, riconoscendone l’impegno e le difficoltà, e continuerò a farlo. Ma non consentirò a nessuno, qualunque sia la sigla sindacale di appartenenza, di puntare il dito contro la Commissione Consiliare che presiedo o di travisare le mie parole.

Oggi serve senso di responsabilità da parte di tutti. È necessario sedersi attorno a un tavolo, abbassare i toni e trovare rapidamente una soluzione. I cittadini non possono continuare a pagare le conseguenze di un conflitto che deve essere risolto nelle sedi opportune.

Da parte mia c’è, come sempre, la massima disponibilità a un confronto serio, rispettoso e costruttivo, con un unico obiettivo: garantire un servizio efficiente e restituire serenità ai lavoratori e alla nostra città”

Christian Mulas, presidente commissione Ambiente