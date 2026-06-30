Museo Archeologico, conclusi i lavori: spazi più accessibili, moderni e accoglienti

ALGHERO – Ancora poche settimane e il MŪSA – Museo Archeologico della Città di Alghero sarà pronto a riaprire le proprie porte. Dopo gli importanti interventi di riqualificazione finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il museo tornerà ad accogliere cittadini e visitatori a partire dal mese di agosto, inaugurando una nuova fase della propria storia all’insegna dell’accessibilità, dell’inclusione e della qualità dell’accoglienza. Gli interventi previsti dal finanziamento PNRR sono in fase di completamento nel pieno rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi fissati dal Ministero della Cultura. Un risultato che conferma la capacità di Comune di Alghero e Fondazione Alghero di programmare e realizzare investimenti strategici destinati a migliorare in maniera significativa l’offerta culturale cittadina.

Il progetto ha interessato la riqualificazione degli spazi di ingresso e accoglienza, l’eliminazione delle principali barriere architettoniche, il miglioramento dei percorsi interni e dei servizi al pubblico, con nuovi arredi, una diversa organizzazione degli spazi e soluzioni progettate secondo i principi dell’Universal Design, per rendere il museo sempre più fruibile da parte di tutti. In queste settimane sono in corso gli ultimi interventi di completamento, concentrati prevalentemente nelle aree esterne e in alcune opere accessorie, oltre alle attività di allestimento finale e predisposizione dei nuovi servizi destinati ai visitatori. Lavorazioni che consentiranno di consegnare alla città un museo rinnovato e pienamente operativo.

«Con il completamento degli interventi finanziati dal PNRR raggiungiamo un traguardo importante per il sistema culturale di Alghero. Restituiamo alla città un museo più moderno, accessibile e inclusivo, pensato per accogliere ogni visitatore nelle migliori condizioni possibili. È un investimento che guarda al futuro e che rafforza il ruolo del MŪSA come luogo di conoscenza, partecipazione e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio archeologico. La riapertura segnerà l’inizio di una nuova stagione per il museo e per l’intero sistema museale cittadino» sottolinea Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero.

L’intervento, realizzato con risorse NextGenerationEU nell’ambito della Missione 1 del PNRR dedicata alla cultura, rappresenta uno dei più significativi investimenti degli ultimi anni sul patrimonio museale della città e si inserisce nel più ampio percorso di attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Alghero, approvato dal Consiglio comunale e sviluppato secondo i principi dell’Universal Design. Un progetto che punta a rendere gli spazi pubblici e culturali sempre più accessibili, inclusivi e pienamente fruibili da tutte le persone, e che trova nel rinnovato MŪSA una delle sue prime e più significative applicazioni. La riapertura del MŪSA sarà accompagnata da un programma di iniziative dedicate alla città e ai visitatori, con l’obiettivo di celebrare la riconsegna alla comunità di uno spazio culturale profondamente rinnovato, destinato a diventare sempre più un punto di riferimento per la valorizzazione della storia e dell’identità di Alghero