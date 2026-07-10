Alghero – Dubai sola andata, un storia di successo per il videomaker Angelo Meloni: l’intervista | video

ALGHERO – Ne è trascorsa di acqua sotto i ponti dalle prime “condivisioni” come Basso2012 su Instagram. Uno dei primi a frequentare la piattaforma social divenuta poi tra le più utilizzate. Angelo Meloni da Alghero a Dubai, solo andata. E meno male. In pochi anni, grazie alle sue capacità, è divenuto uno dei più acclamati e ricercati videomaker in circolazione e in particolare tra le maggiori multinazionali del pianeta. Un percorso di straordinaria crescita, tra alti e bassi, che ha dovuto anche fare i conti con la nuova guerra in Medioriente.

E negli scorsi giorni, all’interno del format +Media talks, i giornalisti Stefano Idili e Sara Alivesi hanno intervistato il professionista della comunicazione e promozione. Ecco il video integrale