Strutture idriche, importanti fondi dal Governo Meloni: plauso ai deputati Rotelli e Polo

ALGHERO – Oltre 108 milioni di euro per rafforzare e mettere in sicurezza le infrastrutture idriche della provincia di Sassari rappresentano un investimento strategico per il futuro del territorio».

Così Fratelli d’Italia Alghero commenta il finanziamento annunciato dai deputati Mauro Rotelli e Barbara Polo.

«Il Governo Meloni interviene con risorse concrete su una rete che presenta criticità profonde – dichiara il coordinatore cittadino Pino Cardi –. Acquedotti obsoleti, perdite, sistemi di adduzione da completare e invasi da rendere più sicuri richiedono programmazione e investimenti strutturali, soprattutto davanti a periodi di siccità sempre più frequenti».

Particolare rilievo assumono gli interventi destinati alla Nurra: il completamento dei lotti del sistema di adduzione e la progettazione dell’interconnessione Cuga-Coghinas, con il collegamento tra la diga del Cuga e la vasca di Truncu Reale.

«Sono opere fondamentali anche per Alghero – sottolinea il capogruppo Alessandro Cocco – perché rafforzare la capacità di accumulo, trasferimento e distribuzione dell’acqua significa tutelare famiglie, agricoltura, imprese e turismo. Fratelli d’Italia governa e segue processi territoriali decisivi, trasformando le esigenze del territorio in interventi finanziati».

«Ringraziamo Mauro Rotelli e Barbara Polo per il lavoro svolto e il Governo Meloni per aver inserito questi interventi in un piano nazionale da circa sei miliardi di euro. La lotta alla siccità si conduce con infrastrutture moderne, manutenzione e programmazione, non con provvedimenti emergenziali»