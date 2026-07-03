Bamonti chiede rispetto per il rettore Mariotti

ALGHERO – “L’Università degli Studi di Sassari rappresenta un patrimonio della Sardegna e dell’intera comunità. Per questo merita rispetto, equilibrio e un autentico senso delle istituzioni.

Esprimo la mia vicinanza al Magnifico Rettore Gavino Mariotti, nella convinzione che nessuno debba essere sottoposto a processi mediatici o a giudizi sommari. In uno Stato di diritto, ogni vicenda deve essere accertata esclusivamente nelle sedi competenti, nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

Provo profondo rammarico per la violenza, la superficialità e la rapidità con cui, troppo spesso, il dibattito sui social si trasforma in una condanna preventiva. Il confronto pubblico è sempre legittimo, ma non dovrebbe mai degenerare in campagne che rischiano di alimentare discredito senza attendere il regolare accertamento dei fatti.

Dietro il nome dell’Università ci sono migliaia di studenti, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e tante professionalità che ogni giorno contribuiscono alla formazione dei giovani, alla ricerca scientifica e allo sviluppo del territorio. Colpire indiscriminatamente l’immagine dell’Ateneo significa esporre al rischio di un danno reputazionale un’istituzione che appartiene a tutta la Sardegna.

Tutelare il prestigio dell’Università e difendere i principi dello Stato di diritto significa proteggere un bene comune che va preservato nell’interesse dell’intera collettività”

Alberto Bamonti

Consigliere comunale di Alghero – Gruppo Base Popolare