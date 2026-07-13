Uri: dal 6 all’8 agosto torna la Sagra Estiva del Carciofo

URI – Dopo il prestigioso riconoscimento nazionale ottenuto nei mesi scorsi con il Marchio di
Qualità EPLI – Sagra d’Eccellenza, Uri è pronta a riaccendere i riflettori sul suo
prodotto simbolo. Dal 6 all’8 agosto torna la 16a Sagra Estiva del Carciofo,
appuntamento che celebra il legame profondo tra il paese e il Carciofo Sardo Spinoso
DOP, ambasciatore di una tradizione agricola che da generazioni racconta l’identità della
comunità.
Uri è il paese del carciofo non soltanto perché qui si coltiva una delle eccellenze
dell’agricoltura sarda, ma perché intorno a questa coltura è cresciuta una vera cultura del
territorio, fatta di saperi contadini, ricette tramandate, relazioni umane e capacità di
accogliere.
La Sagra Estiva rappresenta infatti il naturale proseguimento del percorso avviato oltre
trent’anni fa con la storica Sagra del Carciofo di marzo, oggi riconosciuta tra le migliori
manifestazioni italiane grazie al marchio “Sagra d’Eccellenza”, ricevuto nella Sala della
Lupa di Palazzo Montecitorio. Un riconoscimento che ha premiato non solo la qualità
organizzativa dell’evento, ma soprattutto la capacità della Pro Loco di Uri di trasformare
una festa gastronomica in un’esperienza culturale, identitaria e turistica.
L’edizione estiva mantiene lo stesso spirito: valorizzare il Carciofo Sardo Spinoso DOP e,
allo stesso tempo, raccontare Uri attraverso le sue tradizioni, la sua ospitalità e la forza
della sua comunità.
La manifestazione assume inoltre un significato speciale nel periodo estivo, quando tanti
uresi che vivono e lavorano lontano fanno ritorno nel proprio paese d’origine. La Sagra
diventa così un momento di ritrovo, un’occasione per rinsaldare i legami con le proprie
radici e condividere con amici e visitatori il senso di appartenenza a una comunità che
continua a crescere senza dimenticare la propria storia.
Nei prossimi giorni sarà presentato il programma completo della manifestazione, che
proporrà degustazioni, spettacoli, momenti di animazione e iniziative dedicate alla
promozione del territorio, confermando la volontà della Pro Loco di offrire un evento
capace di coniugare gusto, cultura e socialità.
«La Sagra Estiva rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla nostra comunità – dichiara
la presidente della Pro Loco di Uri, Antonietta Capozzoli –. È la festa del ritorno a casa,
dell’incontro tra chi vive Uri ogni giorno e chi, pur essendo lontano, continua a portare
questo paese nel cuore. Dopo il prestigioso riconoscimento di “Sagra d’Eccellenza”,
sentiamo ancora più forte la responsabilità di raccontare il nostro territorio attraverso il
Carciofo Sardo Spinoso DOP, valorizzando non solo un prodotto straordinario, ma la
cultura, le persone e le tradizioni che lo rendono unico. Saranno tre giornate dedicate alla
convivialità, all’identità e alla voglia di stare insieme, con l’orgoglio di poter dire ancora
una volta: Uri è davvero “Sa idda de s’Iscarzofa”».
Per partecipare alla cena del 7 agosto sarà possibile acquistare i ticket già dalla fine di
luglio telefonando ai numeri 3483691513 / 3475431650 o ad Alghero presso Raggi di
Sardegna in via Maiorca 119.
Dal 6 all’8 agosto, Uri si prepara così ad accogliere residenti, emigrati, turisti e
appassionati dell’enogastronomia per tre giorni di festa che celebrano non soltanto
un’eccellenza agricola, ma l’identità di un intero territorio, capace di fare comunità intorno
al suo prodotto più rappresentativo.