Uri: dal 6 all’8 agosto torna la Sagra Estiva del Carciofo

URI – Dopo il prestigioso riconoscimento nazionale ottenuto nei mesi scorsi con il Marchio di

Qualità EPLI – Sagra d’Eccellenza, Uri è pronta a riaccendere i riflettori sul suo

prodotto simbolo. Dal 6 all’8 agosto torna la 16a Sagra Estiva del Carciofo,

appuntamento che celebra il legame profondo tra il paese e il Carciofo Sardo Spinoso

DOP, ambasciatore di una tradizione agricola che da generazioni racconta l’identità della

comunità.

Uri è il paese del carciofo non soltanto perché qui si coltiva una delle eccellenze

dell’agricoltura sarda, ma perché intorno a questa coltura è cresciuta una vera cultura del

territorio, fatta di saperi contadini, ricette tramandate, relazioni umane e capacità di

accogliere.

La Sagra Estiva rappresenta infatti il naturale proseguimento del percorso avviato oltre

trent’anni fa con la storica Sagra del Carciofo di marzo, oggi riconosciuta tra le migliori

manifestazioni italiane grazie al marchio “Sagra d’Eccellenza”, ricevuto nella Sala della

Lupa di Palazzo Montecitorio. Un riconoscimento che ha premiato non solo la qualità

organizzativa dell’evento, ma soprattutto la capacità della Pro Loco di Uri di trasformare

una festa gastronomica in un’esperienza culturale, identitaria e turistica.

L’edizione estiva mantiene lo stesso spirito: valorizzare il Carciofo Sardo Spinoso DOP e,

allo stesso tempo, raccontare Uri attraverso le sue tradizioni, la sua ospitalità e la forza

della sua comunità.

La manifestazione assume inoltre un significato speciale nel periodo estivo, quando tanti

uresi che vivono e lavorano lontano fanno ritorno nel proprio paese d’origine. La Sagra

diventa così un momento di ritrovo, un’occasione per rinsaldare i legami con le proprie

radici e condividere con amici e visitatori il senso di appartenenza a una comunità che

continua a crescere senza dimenticare la propria storia.

Nei prossimi giorni sarà presentato il programma completo della manifestazione, che

proporrà degustazioni, spettacoli, momenti di animazione e iniziative dedicate alla

promozione del territorio, confermando la volontà della Pro Loco di offrire un evento

capace di coniugare gusto, cultura e socialità.

«La Sagra Estiva rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla nostra comunità – dichiara

la presidente della Pro Loco di Uri, Antonietta Capozzoli –. È la festa del ritorno a casa,

dell’incontro tra chi vive Uri ogni giorno e chi, pur essendo lontano, continua a portare

questo paese nel cuore. Dopo il prestigioso riconoscimento di “Sagra d’Eccellenza”,

sentiamo ancora più forte la responsabilità di raccontare il nostro territorio attraverso il

Carciofo Sardo Spinoso DOP, valorizzando non solo un prodotto straordinario, ma la

cultura, le persone e le tradizioni che lo rendono unico. Saranno tre giornate dedicate alla

convivialità, all’identità e alla voglia di stare insieme, con l’orgoglio di poter dire ancora

una volta: Uri è davvero “Sa idda de s’Iscarzofa”».

Per partecipare alla cena del 7 agosto sarà possibile acquistare i ticket già dalla fine di

luglio telefonando ai numeri 3483691513 / 3475431650 o ad Alghero presso Raggi di

Sardegna in via Maiorca 119.

Dal 6 all’8 agosto, Uri si prepara così ad accogliere residenti, emigrati, turisti e

appassionati dell’enogastronomia per tre giorni di festa che celebrano non soltanto

un’eccellenza agricola, ma l’identità di un intero territorio, capace di fare comunità intorno

al suo prodotto più rappresentativo.