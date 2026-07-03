“Igiene urbana, nessun caos: c’è necessità di periodo di assestamento e lotta agli incivili”

ALGHERO – «Non c’è alcun caos nell’igiene urbana. C’è, semmai, la necessità di accompagnare l’entrata a regime di un nuovo appalto complesso e di contrastare comportamenti incivili che continuano a creare disagi alla città». Così l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva replica alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia sulle isole ecologiche del porto. «Nel caso specifico del porto – chiarisce Selva – i problemi iniziali sono stati causati anche dalla rottura dei lucchetti dell’isola ecologica da parte di ignoti. La ditta sta effettuando passaggi giornalieri in tutte le isole ecologiche e continuerà a farlo per tutta l’estate. Questo non esclude che conferimenti errati o comportamenti scorretti possano generare criticità temporanee, ma non si può trasformare ogni episodio in una rappresentazione distorta della realtà».

L’Assessore ricorda inoltre che il nuovo appalto di igiene urbana, sottoscritto a marzo, prevede sei mesi per l’entrata a regime del servizio. «È normale che un appalto di questa portata abbia bisogno di una fase di assestamento. I primi risultati, però, si stanno già vedendo: stanno entrando gradualmente in campo gli operatori di quartiere per lo spazzamento manuale di strade e marciapiedi ed è stato avviato anche il lavaggio meccanizzato. Gli uffici comunali stanno lavorando senza sosta per garantire decoro e organizzazione in una città sottoposta a una fortissima pressione turistica: alimentare una narrazione catastrofista non rende giustizia ai dipendenti che, con abnegazione e spirito di servizio, lavorano senza sosta per il bene di tutti. La situazione ereditata dal passato non era certo migliore – prosegue Selva – e chi oggi alimenta polveroni dovrebbe saperlo bene. Fare propaganda cavalcando il malcontento è facile, ma non aiuta né i cittadini né la città. Alghero ha bisogno di collaborazione, senso civico e responsabilità, non di racconti costruiti ad arte per generare negatività e sfiducia. Continueremo a lavorare con serietà – conclude l’Assessore – affinché il nuovo appalto arrivi pienamente a regime e la città possa beneficiare di un servizio sempre più efficiente. Ma il decoro urbano non dipende solo dal Comune o dalla ditta: dipende anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno».