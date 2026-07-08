“Finalmente le pensiline, ma posizionamenti senza criterio”

ALGHERO – “Dopo anni di attesa vediamo finalmente comparire in città le 12 pensiline del trasporto

pubblico. Una buona notizia, ma purtroppo accompagnata da un dettaglio che non possiamo

ignorare. Le pensiline sono solo 12, un numero del tutto insufficiente per coprire i reali bisogni

della città. Sono state posizionate con fondi comunali, mentre l’ARST si è limitata alla

concessione delle stesse. Ma ciò che lascia davvero perplessi è il criterio con cui sono stati

scelti i punti di installazione. Oggi abbiamo visto una pensilina in via Fleming, dietro l’istituto

professionale, una fermata che persino l’ARST faticava a ricordare. Nel frattempo fronte

ospedale, dove ogni giorno cittadini e turisti attendono sotto il sole d’estate e la pioggia

d’inverno, non è stata prevista alcuna copertura. Questo è inaccettabile. Chi ha deciso le

zone di posizionamento? Perché non sono stati scelti alcuni punti nevralgici della città, come

scuole, ospedale, case di riposo e aree ad alta frequentazione? Ancora una volta si rischia di

aver sprecato tempo e risorse senza una vera programmazione. Ci auguriamo che l’assessore

competente intervenga immediatamente e che le pensiline rimaste vengano utilizzate con

criterio, dove davvero servono alla comunità”.

Per Prima Alghero Massimiliano Fadda