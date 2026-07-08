“Assurdo e inaccettabile che Alghero non abbia ancora una piscina al coperto”

ALGHERP – “Abbiamo letto con viva sorpresa un comunicato critico e ingeneroso verso la gestione

della piscina scoperta inviato da una forza politica. Da trentacinque anni ci occupiamo

della gestione di impianti sportivi e promuoviamo il nuoto e il salvamento con impegno,

competenza e passione.

Nell’attuale Piscina Comunale di Alghero abbiamo organizzato manifestazioni di livello

internazionale, tra cui un meeting preolimpico con le rappresentative di Italia, Grecia,

Croazia e Spagna in preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi. In quell’occasione abbiamo

ricevuto numerosi attestati di stima da tecnici, dirigenti e atleti.

Abbiamo inoltre organizzato un Campionato del Mondo di una disciplina olimpica, il nuoto

in acque libere, accogliendo nella nostra piscina gli atleti provenienti da un numero record

di nazioni partecipanti.

Da circa quindici anni il Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto sceglie

regolarmente l’impianto di Viale Europa per lo svolgimento dei Campionati regionali

Esordienti B, manifestazione che quest’anno è stata oggetto di alcune critiche.

Nel mese di maggio abbiamo ospitato gratuitamente gli atleti del Triathlon e dell’Ironman,

che hanno espresso grande apprezzamento per l’impianto, lasciandoci anche significativi

ricordi della loro esperienza.

Il 20 giugno abbiamo ospitato una finale di nuoto artistico e il giorno successivo i

Campionati regionali di salvamento: anche in queste occasioni non sono pervenute

contestazioni, ma soltanto apprezzamenti, sia verbali sia scritti, da parte di dirigenti, tecnici

e allenatori.

Le polemiche riguardano esclusivamente i Campionati regionali Esordienti B del 27 e 28

giugno, in occasione dei quali un gruppo di genitori ha contestato il divieto di permanenza

all’interno dell’impianto dopo la chiusura della manifestazione. Si trattava, tuttavia, di una

disposizione organizzativa impartita dal Comitato regionale della Federazione Italiana

Nuoto e comunicata preventivamente a tutte le società partecipanti. Gli atti ufficiali redatti

dal Giudice Arbitro confermano la correttezza dell’organizzazione e della gestione

dell’evento.

Le osservazioni e le critiche costruttive sono sempre benvenute, perché rappresentano

un’opportunità di miglioramento. Dispiace, invece, che una vicenda di carattere

organizzativo venga utilizzata da una parte politica per mettere in discussione un lavoro

che da decenni viene riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini cittadini.

Ci piacerebbe che la stessa attenzione fosse finalmente rivolta al completamento

dell’impianto comunale. È infatti inaccettabile che una città come Alghero sia ancora priva

di una piscina coperta.

Colpisce inoltre che a esprimere oggi giudizi sul nostro operato siano gli stessi

amministratori che hanno governato la città nell’ultima consiliatura e che, al di là della

partecipazione agli eventi e delle fotografie di rito, non siano riusciti a completare un’opera

tanto attesa dalla comunità.

Vale infine la pena ricordare un dato significativo: nessun’altra società sportiva, oltre alla

nostra, ha mai partecipato alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di

Alghero per la gestione della piscina comunale.

Forse è vero il vecchio detto latino, nemo propheta in patria: spesso il valore e le

competenze vengono riconosciuti più facilmente fuori dalla propria comunità che non da

chi dovrebbe conoscerli meglio

Il Presidente

Lorenzo Zicconi