“Emergenza Casa: il Governo Meloni ha fatto il suo, mentre Piu ancora non sblocca il Caragol”

ALGHERO – «Con il Piano Casa diventato legge, il Governo Meloni mette in campo una risposta strutturale a una delle emergenze più gravi del Paese. Fino a 10 miliardi di euro, oltre 100 mila alloggi in dieci anni e il recupero di circa 60 mila abitazioni pubbliche oggi inutilizzate». Così Fratelli d’Italia Alghero interviene sulla crisi abitativa cittadina.

«Il Piano guarda soprattutto a quella fascia troppo spesso dimenticata: giovani coppie, studenti, lavoratori fuori sede, separati, insegnanti, sanitari, appartenenti alle Forze dell’Ordine e famiglie che lavorano e percepiscono un reddito, ma non abbastanza per sostenere i prezzi di mercato e troppo per accedere alle tradizionali misure assistenziali».

Ad Alghero questa emergenza è particolarmente grave: «La bassa offerta abitativa, l’elevata pressione fiscale comunale sulla proprietà e l’assenza di una vera programmazione urbanistica hanno spinto affitti e prezzi a livelli difficilmente sostenibili anche per famiglie con due redditi».

Il confronto fra Governo, Regione e Comune è impietoso. «Mentre il Governo Meloni interviene speditamente, la Giunta Todde e l’assessore regionale Antonio Piu, esponente di AVS, lasciano irrisolto il caso del Caragol: venti alloggi popolari che avrebbero già dovuto essere completati, mentre il cantiere resta il simbolo dell’inefficienza regionale. In tutto ciò resta completamente invisibile il consigliere regionale Di Nolfo che dovrebbe rappresentare gli interessi del territorio».

«Il Comune non fa meglio. A gennaio il sindaco Cacciotto e l’assessore Corbia, dello stesso partito del’Assessore Piu e di Di Nolfo, avevano promesso il PUC in Aula entro giugno. Giugno è passato e del Piano non c’è traccia. Un’altra promessa solenne trasformata in una bufala amministrativa».

«Senza PUC non si aumenta l’offerta, non si programmano nuovi interventi e non si dà certezza a famiglie e imprese. Il Governo Meloni ha aperto una strada concreta: ora Regione e Comune smettano di fare propaganda, riattivino il cantiere del Caragol e portino immediatamente il PUC in Consiglio».