Grotta Verde, turisti da tutto il Mondo: grande apprezzamento: ecco alcuni commenti | video

ALGHERO – All’avvio della sua seconda stagione, la Grotta Verde si conferma una delle colonne dell’offerta naturalistica, ambientale e archeologica della Sardegna. Sempre più apprezzata dai visitatori che giungono da diverse parti del Mondo con maggiore affluenza anche da parte dei locali: dagli Stati Uniti alla Turchia con, ovviamente, una forte presenza di tedeschi, polacchi, spagnoli, francesi e una nutrito flusso dai paesi dell’est Europa.

E’ sufficiente scorrere sulle pagine delle più note piattaforme on-line per rendersi conto del gradimento dei villeggianti che hanno voluto ammirare il gioiello incastonato nel promontorio di Capo Caccia. Per recarsi nel sito è necessario acquistare il biglietto da 14 euro (che comprende anche gli ingressi agli altri siti del Parco di Porto Conte) che si può fare tramite le piattaforme web (www.algheroparks.it) o direttamente nelle biglietterie presenti nella sede del Parco a Tramariglio oppure direttamente nel punto di accesso alla Grotta Verde, in questo caso tramite qr code.

“Dopo che tutte le scale sono state ricostruite, sono molto facili da percorrere. L’atmosfera nella grotta è unica, poiché vengono sempre fatti entrare solo pochi ospiti alla volta. Nessun confronto con le masse di turisti nella Grotta di Nettuno accanto”, scrive un turista del nord Itali a cui si aggiunge uno, tra i tanti commenti, di un visitatore sardo “Sono partita da Olbia per visitare la Grotta Verde! Era tempo che aspettavo questo momento e cioè da quando un giorno vidi su YouTube un documentario di speleologia e l’esplorazione di questa grotta , che un tempo fu’ abitata dai nostri antenati Sardi” e aggiunge “ci troviamo nella Baia di Porto Conte esattamente a Capo Caccia in territorio di Alghero, non lontano a pochi passi dalla più famosa Grotta di Nettuno, già visitata 20 prima”.

“La Grotta Verde presenta uno spettacolo unico di formazioni tra stalattiti e colonne dalle molteplici forme. Sono state ritrovate alcune tombe , reperti e grafiti che testimoniano la presenza umana di almeno 7000 anni fa’…insomma che dire: una visita imperdibile e uno spettacolo veramente straordinario, ne vale la pena mi è piaciuta tanto e la consiglio vivamente”, commenta un altro visitatore

“La Grotta Verde di Alghero è una meraviglia assoluta! Tutto il personale è stato gentilissimo e molto disponibile, rendendo l’esperienza ancora più piacevole. L’organizzazione all’interno è impeccabile: passerelle ben fatte, illuminazione studiata e percorsi sicuri che ti permettono di goderti la visita in totale tranquillità”, e ancora “ho apprezzato tantissimo la scelta di far visitare la grotta in silenzio: un dettaglio che amplifica le emozioni e ti fa sentire davvero parte di un luogo unico e magico”

“Grotta bellissima di recente riapertura, scende in profondità con scale ben sicure. Le guide sono gentili e preparate. È disponibile un’app con audioguida da ascoltare in specifici punti del percorso. Da visitare assolutamente!”.

Nella foto un’immagine di questi giorni della Grotta Verde presso il promontorio di Capo Caccia e qui di seguito alcuni commenti video da parte dei visitatori