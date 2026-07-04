“4 Corsie e Tangenziale per Alghero, avanti tutta grazie al Governo Meloni”

ALGHERO – “La strada statale 291 Sassari-Alghero rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo della Sardegna e il Governo conferma che i lavori stanno procedendo in linea con il cronoprogramma, con l’obiettivo di completare l’opera entro il 2028”. Lo afferma il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli, a margine del question time, illustrato dal deputato Gianni Lampis e dedicato allo stato di avanzamento dei lavori della SS 291 “della Nurra”. “Sulla base dei dati forniti da Anas – spiega Rotelli – l’Esecutivo ha ribadito il valore strategico dell’arteria, che collega Sassari, Alghero e l’aeroporto di Fertilia, svolgendo un ruolo determinante per la mobilità dei cittadini, il sistema produttivo, il turismo e la logistica dell’intera Sardegna nord-occidentale”. Gli interventi, in particolare, procedono regolarmente nei diversi lotti, con significativi progressi nelle opere principali. “Il dato è importante – aggiunge Rotelli insieme alla collega Barbara Polo – perché conferma che un’infrastruttura attesa da oltre trent’anni sta finalmente prendendo forma. Dotare la Sardegna di collegamenti moderni, sicuri ed efficienti significa creare le condizioni per una crescita economica stabile, rafforzare la competitività del territorio e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. Ringraziamo il sottosegretario Tullio Ferrante e il Governo Meloni per l’attenzione dimostrata verso un’infrastruttura fondamentale per l’intero territorio. Un ringraziamento va inoltre ad Anas e a tutte le imprese impegnate nel cantiere. Fratelli d’Italia continuerà a monitorare con la massima attenzione l’avanzamento dei lavori, affinché l’opera venga completata nei tempi previsti e con gli standard qualitativi che cittadini e territorio meritano”, concludono i deputati Rotelli e Polo.