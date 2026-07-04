“Blackout, potenziamento rete elettrica ostacolato da comitati e dalla Lega”

ALGHERO – “Leggo con stupore le dichiarazioni del consigliere Michele Pais, che oggi accusa la maggioranza di aver perso due anni sulla questione della rete elettrica cittadina. La realtà, però, è ben diversa e i fatti parlano chiaro.

Già nel 2023, insieme all’allora assessore Piras, portammo il tema del potenziamento della rete elettrica e della necessità di individuare un’area per la realizzazione di una nuova cabina elettrica all’attenzione della Commissione Ambiente, da me presieduta e congiuntamente alla commissione urbanistica. In quella sede si cercò di avviare un confronto serio e responsabile per individuare una soluzione nell’interesse della città.

È quindi singolare sentire oggi il consigliere comunale della Lega dichiarare che ‘sono stati colpevolmente persi due anni e oggi gli algheresi ne stanno pagando il prezzo con blackout continui, danni economici e rischi per la sicurezza’. Se davvero sono stati persi due anni, il consigliere dovrebbe ricordare anche chi contribuì a rallentare quel percorso.

In quella stessa fase, infatti, alcuni esponenti della Lega si misero di traverso, affiancando un comitato spontaneo nato per opporsi alla realizzazione dell’opera. Oggi viene quindi spontaneo chiedersi: perché il consigliere Pais continua a puntare il dito contro gli altri, quando proprio il suo partito era tra coloro che ostacolavano l’intervento?

La memoria, in politica, è importante. E il tempo, come si dice, è galantuomo: prima o poi restituisce a ciascuno le proprie responsabilità.

Va, inoltre, ricordato che nel precedente procedimento il Servizio Tutela del Paesaggio della RAS aveva rilevato specifiche criticità paesaggistiche, esprimendo l’inammissibilità dell’istanza allo stato degli atti e suggerendo, proprio in ragione della rilevanza pubblica dell’intervento, di valutare altre localizzazioni. Gli atti dimostrano che le criticità erano già emerse nel 2023 nell’ambito del procedimento originario e riguardavano, tra l’altro, profili di compatibilità paesaggistica e di corretta localizzazione dell’opera.

Su temi strategici come le infrastrutture energetiche serve coerenza e senso di responsabilità, non polemiche costruite dimenticando quanto accaduto appena pochi anni fa”.

Christian Mulas

Presidente della Commissione Consiliare Ambiente