Sanità algherese e Centro Diurno, Mulas fa il punto in Commissione col Dg Spano

ALGHERO – Il Presidente della Commissione Consiliare Sanità, Christian Mulas, invita gli organi di informazione a partecipare alla seduta della Commissione Consiliare Sanità, convocata per lunedì 13 luglio alle ore 9.30, presso Villa Maria Pia.

La riunione vedrà la partecipazione del Sindaco, del Direttore Generale della ASL di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, del Direttore Sanitario della ASL, Vito La Spina, dei rappresentanti dell’Ufficio Tecnico della ASL, delle associazioni, dei comitati, di medici, infermieri e di tutti i cittadini che vorranno prendere parte ai lavori della Commissione. Ordine del giorno: Centro Diurno e Situazione sanitaria degli ospedali. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori sanitari, associazioni e cittadini sui principali temi che riguardano il sistema sanitario del territorio.

La presenza della stampa è particolarmente gradita al fine di garantire la massima informazione e trasparenza nei confronti della cittadinanza”.

Il Presidente della Commissione Consiliare Sanità

Christian Mulas