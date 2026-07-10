“Rifiuti: bene il confronto e gli impegni presi, ma restano le criticità”

ALGHERO – “L’incontro svoltosi nei giorni scorsi tra il Sindaco, l’Assessore all’Ambiente Selva, il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente, l’Amministrazione comunale, l’Azienda che gestisce il servizio di igiene urbana e le organizzazioni sindacali CGIL e CISL ha rappresentato un momento di confronto importante per affrontare le criticità che interessano il servizio e le condizioni di lavoro degli operatori.

Nel corso del tavolo sono state portate all’attenzione dell’Amministrazione e dell’Azienda le principali problematiche segnalate dai rappresentanti sindacali: dalla tutela dei diritti dei lavoratori alle condizioni del parco mezzi, ritenuto ormai datato, fino ad altre criticità organizzative che richiedono interventi concreti e tempestivi.

Prendiamo atto dichiarano I consiglieri Martinelli, Bamonti e Mulas, la scelta della sigla sindacale FIADEL di non partecipare al confronto, confermando lo sciopero generale di 24 ore. Al tempo stesso, esprimiamo apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali presenti al tavolo, che pur mantenendo aperta la vertenza hanno scelto di privilegiare il dialogo istituzionale.

L’Azienda ha ribadito la propria disponibilità a proseguire il confronto con tutte le organizzazioni sindacali, nella convinzione che il dialogo costruttivo, il rispetto reciproco e una corretta informazione rappresentino gli strumenti più efficaci per garantire sia i diritti dei lavoratori sia l’efficienza del servizio a beneficio dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza.

Le istanze emerse durante il confronto dovranno ora tradursi rapidamente in azioni concrete. È stato assunto l’impegno a intervenire fin da subito per affrontare e colmare le criticità evidenziate, avviando un percorso di monitoraggio degli interventi e dei risultati.

Lo sciopero di 24 ore di ieri ha inevitabilmente messo a dura prova il servizio di igiene urbana. Nonostante le difficoltà, grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, dell’Ufficio Ambiente, dell’Assessore Selva, al senso civico dimostrato dai cittadini e all’impegno degli operatori che non hanno aderito allo sciopero, è stato possibile garantire, seppur con fatica, la continuità dei servizi essenziali.

Le criticità restano e non possono essere sottovalutate. Tuttavia, registriamo con favore la volontà manifestata dall’Azienda di individuare e mettere in campo le soluzioni necessarie per risolvere i problemi emersi.

L’Amministrazione comunale, con l’Assessore Selva in prima linea, insieme alla Commissione Consiliare Ambiente, continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vertenza, vigilando affinché tutti gli impegni assunti dall’Azienda vengano rispettati nei tempi previsti, nell’interesse dei lavoratori, del servizio e dell’intera comunità”.

Christian Mulas Presidente della Commissione Consiliare Ambiente (Psd’Az)

Gianni Martinelli Consigliere Comunale (Base Popolare)

Alberto Bamonti Consigliere Comunale (Base Popolare)