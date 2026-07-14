“San Martino, altro che rilancio: smontaggio e vendita macchinari”

SASSARI – “Ogni giorno che passa si allontana la possibilità di vedere ripartire lo storico stabilimento dell’Acqua San Martino. Quello che sta accadendo è estremamente preoccupante: dopo lo smontaggio dei macchinari di imbottigliamento, già denunciato mesi fa, oggi emerge un nuovo fatto che rischia di compromettere definitivamente qualsiasi prospettiva di rilancio.”

A dichiararlo è Tore Piana, che torna sulla vicenda dello storico marchio sassarese.

“Secondo le informazioni in nostro possesso – afferma Piana – alcuni dei macchinari, appartenenti alla società di leasing proprietaria, sarebbero stati venduti separatamente a un’importante azienda del Nord Sardegna operante nel settore dell’imbottigliamento delle acque minerali. Se questa notizia fosse confermata, significherebbe che lo stabilimento viene smantellato pezzo dopo pezzo, rendendo sempre più difficile una futura riattivazione.”

Anche l’interessamento manifestato nei mesi scorsi da un importante imprenditore sardo del settore delle farine e delle granaglie, che aveva valutato l’acquisto o la gestione dello stabilimento, sembrerebbe essere definitivamente sfumato.

“Nel frattempo – prosegue Piana – dalla Città Metropolitana di Sassari, che dovrebbe predisporre il bando per l’affidamento della gestione dello stabilimento, continua a non arrivare alcun segnale. Regna un silenzio incomprensibile mentre un patrimonio industriale della città rischia di scomparire definitivamente.”

L’Acqua San Martino è assente dal mercato da mesi. È sparita dagli scaffali, dai ristoranti e dalle tavole delle famiglie sassaresi, nonostante fosse uno dei marchi più conosciuti e apprezzati del territorio.

“I cittadini di Sassari – sottolinea Piana – hanno sempre dimostrato un forte legame con l’Acqua San Martino. Se tornasse in commercio, sono convinto che verrebbe nuovamente scelta e acquistata da migliaia di consumatori. Per questo è ancora più grave assistere all’inerzia delle istituzioni.”

Resta infine aperta anche la questione occupazionale. Dopo il temporaneo intervento della Regione Sardegna che aveva consentito una provvisoria stabilizzazione dei lavoratori, oggi sul loro futuro non si conosce più nulla.

“Chiedo alla Città Metropolitana di Sassari, alla Regione Sardegna e a tutti gli enti coinvolti – conclude Tore Piana – di fare immediata chiarezza. I sassaresi hanno il diritto di sapere se esiste ancora un progetto per salvare lo stabilimento oppure se si è deciso, nel silenzio generale, di cancellare definitivamente uno dei marchi storici dell’industria agroalimentare del nostro territorio. Ogni ulteriore ritardo rischia di trasformare una crisi industriale in una definitiva occasione perduta per Sassari e per il nord della Sardegna.”