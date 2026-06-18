Secal, nuovo sistema telematico: la rottamazione dei tributi diventa più semplice

ALGHERO – Prosegue l’attività della Secal, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, finalizzata a rafforzare il rapporto di informazione e collaborazione con i contribuenti, nonché a promuovere l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi.

In questi giorni la società, con sede a Sant’Anna, ha acquisito un nuovo software dedicato a semplificare e velocizzare le procedure relative alla “Rottamazione Quinquies”.

Da oggi, accedendo al sito internet della Secal e autenticandosi tramite SPID, i contribuenti potranno verificare, attraverso l’apposita sezione dedicata alla definizione agevolata, la propria posizione tributaria e, in particolare, quella relativa ai carichi rottamabili, al fine di inserirli nella procedura di rateizzazione del debito, con la possibilità di suddividere l’importo fino a un massimo di 36 rate.

Il servizio, che riprende una modalità operativa già adottata dall’Agenzia delle Entrate, riguarda il pagamento della Tari relativa agli anni dal 2016 al 2018 e all’annualità 2024, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I cittadini che presenteranno una posizione non regolare potranno quindi usufruire di questa opportunità direttamente da casa, attraverso il proprio computer, senza la necessità di recarsi presso gli uffici.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere più rapide ed efficienti le procedure amministrative e, allo stesso tempo, di agevolare la cittadinanza attraverso servizi sempre più accessibili e digitali.

Restano comunque attivi tutti i canali di assistenza e i recapiti della Secal per fornire supporto agli utenti che dovessero riscontrare difficoltà nell’utilizzo della piattaforma o necessitare di ulteriori chiarimenti.

«La Secal ha scelto di effettuare un importante investimento tecnologico attraverso l’acquisto di un moderno software che, in linea con gli obiettivi fissati dall’attuale Presidenza e dal Consiglio di amministrazione, punta a offrire ai cittadini servizi sempre più semplici, efficienti e accessibili. Grazie a questa innovazione, sarà possibile verificare la propria posizione e procedere alla rateizzazione del debito direttamente da casa, in modo rapido e sicuro», dichiarano il presidente Piras e i consiglieri di amministrazione Paolino e Idda.

«Pur mantenendo invariata la piena disponibilità degli uffici e dei nostri recapiti telefonici per ogni esigenza informativa o assistenziale, continuiamo nel percorso di modernizzazione e semplificazione delle attività della società, con l’obiettivo di facilitare ulteriormente il disbrigo delle pratiche da parte degli utenti», concludono.