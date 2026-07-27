Crisi Nobento, Forza Italia alla Todde: “La Regione salvaguardi azienda e lavoratori”

ALGHERO – Tedde, Peru, Bardino e Ansini: “Non basta manifestare vicinanza come fanno in modo improduttivo esponenti regionali del Campo largo. Regione e Comune devono mettere in campo un’azione immediata per salvaguardare azienda e occupazione”.

La situazione finanziaria e produttiva della Nobento desta forte preoccupazione e impone alle istituzioni un cambio di passo immediato. Siamo di fronte a una realtà imprenditoriale che negli anni ha rappresentato un patrimonio importante per Alghero e per il territorio, creando occupazione, competenze e valore e costruendo un percorso industriale che merita di essere salvaguardato e rilanciato.

Il gruppo consiliare di Forza Italia, composto da Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, esprime innanzitutto piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Nobento, alle loro famiglie e all’intera azienda. Ma proprio perché siamo preoccupati per il futuro occupazionale, riteniamo che non sia sufficiente la solidarietà.

“È inutile piangere sul latte versato – sottolineano i consiglieri di Forza Italia – o limitarsi a manifestare vicinanza quando una situazione di crisi è ormai esplosa in tutta la sua evidenza. La solidarietà è importante, ma non produce da sola soluzioni. Oggi servono capacità di governo, responsabilità e soprattutto un intervento istituzionale concreto”.

La crisi della Nobento presenta diversi elementi di fragilità: la situazione finanziaria, le difficoltà legate alla continuità produttiva, la necessità di garantire liquidità e prospettive industriali e, soprattutto, l’incertezza che rischia di gravare sul futuro di centinaia di lavoratrici e lavoratori.

Ma proprio per questo sarebbe sbagliato considerare la Nobento esclusivamente attraverso la lente della crisi attuale. L’azienda possiede un patrimonio industriale, professionale e umano che non può essere disperso. Il suo percorso ha dimostrato nel tempo capacità imprenditoriale, investimenti, innovazione e una significativa capacità di creare occupazione.

“È da qui che bisogna ripartire – proseguono Tedde, Peru, Bardino e Ansini –. Occorre una focalizzazione chiara sulle potenzialità della Nobento e sulla possibilità di accompagnarla fuori dalla fase di difficoltà. Se vogliamo davvero stare al fianco dei lavoratori, dobbiamo stare al fianco dell’azienda. Non esiste tutela dei lavoratori senza tutela della capacità produttiva e della continuità aziendale.”

Per questo Forza Italia chiede al Sindaco di Alghero di assumere immediatamente un ruolo attivo e di farsi promotore di un confronto con la Regione Sardegna, affinché la vertenza Nobento venga affrontata ai massimi livelli istituzionali, analogamente a quanto avvenuto e avviene per altre importanti realtà industriali dell’Isola.

La Regione deve mettere in campo tutti gli strumenti di propria competenza per comprendere fino in fondo la situazione dell’azienda, favorire il confronto tra proprietà, lavoratori e organizzazioni sindacali, individuare eventuali strumenti finanziari e industriali disponibili e soprattutto costruire, insieme all’impresa, un percorso credibile di rilancio.

“Non chiediamo interventi assistenziali – concludono i consiglieri azzurri – ma un’azione istituzionale seria per accompagnare un’impresa che ha dimostrato di avere potenzialità e che oggi deve essere messa nelle condizioni di superare la fase di difficoltà e proseguire il proprio cammino. Stare con la Nobento significa stare con i suoi lavoratori. Difendere l’azienda significa difendere l’occupazione.”

Alghero non può permettersi di assistere passivamente all’indebolimento di una delle sue realtà produttive più importanti. È il momento che Comune e Regione assumano fino in fondo le proprie responsabilità e trasformino la solidarietà in azioni, strumenti e risultati concreti.