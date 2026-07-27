“Sicurezza e socialità, rendere pedonale la prima parte di via Mazzini”

ALGHERO – “Via Mazzini, pedonalizzazione del tratto compreso tra le vie Sassari e Cagliari”. Se ne parla da tanto, come molte altre cose di Alghero, ma ancora non è stato fatto quanto chiacchierato. Siamo parlando di un intervento poco più che ordinario che, però, da seguito ad una situazione oramai sempre più cristallizzata: uno dei fulcri della “movida” è divenuta la prima parte di via Mazzini.

“Il tratto in questione non risulta strategico per la viabilità automobilistica cittadina, ma rappresenta un importante punto di aggregazione, frequentato soprattutto dai giovani nelle ore serali. La trasformazione in area pedonale consentirebbe di restituire lo spazio pubblico alla comunità, garantendo al contempo una maggiore tutela per i pedoni”, così la proposta di Francesco Sasso, presidente dell’associazione politica e culturale Iniziativa Alghero. “Inoltre, l’assenza di garage o passi carrabili nel tratto interessato esclude qualsiasi ripercussione negativa o disagio per le proprietà private della zona. L’idea nasce dalla necessità di conciliare la vivibilità degli spazi urbani con le esigenze di socialità e sicurezza delle fasce più giovani”.

E, andando oltre la proposta di Francesco Sasso, in attesa della definizione di una viabilità non così congestionata, caotica e baricentrica, si potrebbe pensare anche di rendere pedonale la prima parte di via Sassari: da Porta Terra fino a via XX Settembre. Sulla carta tutto è possibile, ma ciò che da tempo si attende sono delle scelte, anche tranchant. Per dare un segno che qualcosa si muove.

Nella foto via Mazzini com’è e come potrebbe essere