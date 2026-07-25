Lavori per la fibra, niente bitumatura: strade pericolose, urgono interventi

ALGHER – “Domanda tecnica: tutte le strade cittadine dove è stata interrata la fibra ottica per internet si presentano così come nella foto. Dico tutte, perlomeno quelle che ho visto. Ma la ditta appaltatrice che fa lavori sulle strade non è responsabile della riasfaltatura?”, questo il quesito più che lecito di un residente di Alghero.

Interrogativo posto sui social, luogo sempre più di riferimento per il dibattito sociale e politico locale, che non fa altro che confermare quello che tutti i giorni possono vedere residenti e turisti. Buche, lavori e niente bitumatura finale. Non è, ovviamente, solo un fatto estetico, ma anche, e soprattutto, una questione di sicurezza. Infatti le strade in cui sono presenti queste “lacerazioni” della carreggiata risultano molto pericolose nella loro percorrenza. E, tra queste, c’è anche la centralissima e molto transitata via Vittorio Emanuele.